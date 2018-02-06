Первую помощь усилят дефибрилляторами

Дефибрилляторы разрешат использовать для оказания первой помощи. Пока это запрещено, потому что такого способа сердечно-легочной реанимации нет в списке, утвержденном приказом Минздрава. Ведомство планирует исправить эту ситуацию. После этого дефибрилляторы могут появиться в местах массового скопления людей — на вокзалах, в аэропортах, мет­ро, на стадионах. Однако, по словам экспертов, прежде чем применять приборы для первой помощи, необходимо научить людей ими пользоваться — сегодня даже не все врачи это умеют.

Минздрав включит дефибрилляцию — электроимпульсную терапию нарушений сердечного ритма — в список мероприятий для первой помощи. Ведомство готовит необходимые изменения в свой приказ № 477н от 4 мая 2012 года, рассказали «Известиям» в министерстве. После того как поправки вступят в силу, дефибрилляторы могут появиться в местах массового скопления людей, например в торговых центрах, на вокзалах, в метро, музеях, театрах и т.д.

— Вопросы размещения и использования дефибрилляторов будут прорабатываться дополнительно, — отметили в ведомстве.

Сегодня, согласно приказу Минздрава, в состав первой помощи в части сердечно-легочной реанимации входят «давление руками на грудину пострадавшего», искусственное дыхание «рот ко рту» и «рот к носу».

В ведомстве добавили, что о «необходимости совершенствования нормативно-правового регулирования процесса оказания первой помощи населению» также сказано в проекте стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года, который сейчас проходит межведомственное обсуждение.

Ранее «Известия» сообщали, что обучать азам реанимации хотят полицейских, охранников, проводников, а в отдаленной перспективе даже школьников. Однако для начала нужно наладить в стране производство автоматических наружных дефибрилляторов (АНД). Эксперты рассказывали, что наша промышленность пока не выпускает дефибрилляторы, которые соответствуют современным требованиям. А американские аппараты стоят очень дорого — несколько тысяч долларов каждый. Но их может использовать и человек без медобразования. Если приложить электроды к коже пострадавшего, прибор сам определит: можно ли спасти человека с помощью разряда или, наоборот, этот разряд окажется фатальным.

Сообщалось, что Минпромторг разработал проект «дорожной карты» по внедрению общедоступной дефибрилляции. В ведомстве не смогли оперативно пояснить, на каком этапе находится проект и когда в стране будет налажено массовое производство АНД.

Сейчас навыками первой помощи обязаны владеть военные и сотрудники экстренных служб — полицейские, спасатели. Кроме того, основы оказания доврачебной помощи преподают в автошколах (в теоретической части экзамена для будущих водителей есть ряд вопросов на эту тему). Автомобилисты, причастные к ДТП с пострадавшими, по правилам дорожного движения обязаны «принять меры для оказания первой помощи».

Врач-кардиолог академик РАН Юрий Бузиашвили считает, что дефибрилляторы в местах скопления людей могут помочь спасти не одну жизнь, такая практика внедрена во многих странах.

— Статистика смертности от внезапной остановки сердца не утешительна, в год в России это около 250 тыс. человек. Сейчас в таких случаях, особенно если это произошло в общественном месте, человеку никак нельзя помочь, остается только ждать «скорую», которая приезжает не всегда оперативно, — отметил он.

Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков считает, что нельзя разрешать использование дефибрилляторов частным лицам, если они не прошли обучение, — это может навредить больному.

— Дефибриллятор — сложный прибор. Даже у специально обученного человека случаются ошибки, нужно четко понимать, когда можно бить током. Кроме того, эта машина требует постоянного ухода, профилактики, ее нужно вовремя заряжать, — рассказал он.

Как сообщали «Известия», сейчас принимаются профстандарты для врачей разных специальностей, большинство специалистов — вплоть до биохимиков, сидящих в лаборатории, — должны уметь выявлять клинические признаки «внезапного прекращения кровообращения» и «выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации». Однако не во всех профстандартах и проектах пока не принятых документов упоминается умение обращаться с дефибриллятором. Среди тех, кто уже обязан владеть этим навыком, помимо реаниматологов, — участковые терапевты. Пока принято 20 стандартов по различным медспециальностям.