Прямой эфир

Охрану больниц вооружат знаниями

Для сотрудников ЧОПов разработали профстандарт с внушительным перечнем требований
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России появится профессиональный стандарт для охранников медучреждений. Они должны будут разбираться в психологии и иметь навыки профайлинга, хорошо знать права пациентов и требования по соблюдению врачебной тайны, а также уметь предотвращать кражи наркотических препаратов и конфликты с больными и их родственниками. Профстандарт уже согласовали с Минздравом и Росгвардией и протестировали в крупных больницах столицы, рассказали «Известиям» разработчики документа. В Росгвардии считают, что внедрение стандартов повысит уровень безопасности объектов здравоохранения.

Профстандарт «Работник по обеспечению охраны учреждений здравоохранения» станет второй специализацией в этой сфере — до сих пор Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям утвердил только стандарт для охранников образовательных организаций. Это — две совершенно разные специализации, требующие различных знаний и навыков, пояснил «Известиям» председатель Союза организаций, осуществляющих охрану социальных объектов Москвы (разработчик стандарта) Сергей Саминский.

Для школьной охраны напишут стандарты
В Госдуме предлагают ввести единые требования к безопасности образовательных учреждений

— Если в школе должен быть строжайший пропускной режим и главное для охранника — внимательность и педантичность, то в больнице и поликлинике вход свободный, и задача — вовремя выявить злоумышленника и успеть предотвратить преступление на всей огромной территории, — рассказал он.

Медицинские организации — не просто объекты с массовым пребыванием людей, отмечается в пояснительной записке к документу. Там находятся люди с нарушенной эмоциональной сферой, тяжело и смертельно больные, перенесшие страдания. У них бывают психологические срывы, характерен поиск виновных среди медперсонала. В результате происходят погромы и нападения. Так, за 2016 год зарегистрировано 1216 нападений на медиков. За 2015–2016 годы в медучреждениях были убиты 15 сотрудников. Чтобы создать в больницах безопасную среду, необходимо подготовить специализированных работников охраны.

При подготовке такого специалиста особое внимание будет уделяться знаниям из области психологии и права. Так, он должен знать законодательство в области прав и обязанностей медперсонала, пациентов и их близких, особые права инвалидов и требования в области соблюдения врачебной тайны. Также ему необходимо разбираться в нюансах антитеррористической защищенности объектов здравоохранения и правилах пожарной безопасности для них — с учетом безопасности групп малоподвижных пациентов. Охранник будет обязан ориентироваться и в типах объектов здравоохранения: их более ста и у каждого — свои особенности пропускного режима и правил внутреннего распорядка.

Правила и способы медицинского и немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, их оборота и хранения также войдут в перечень необходимых знаний. Кроме того, охранник должен будет уметь с первого взгляда выявлять потенциальных воров и предотвращать кражу препаратов, учитывать психологическое состояние тяжелобольных и их родственников, пациентов с возможными расстройствами поведения и наркозависимых и уметь предотвращать и гасить конфликты, а преступные намерения определять по совокупности невербального и вербального поведения.

Профстандарт уже протестировали на базе крупнейших больниц Москвы, рассказал «Известиям» председатель СРО «Союз негосударственных предприятий безопасности» Валерий Мунько. В их число вошли ГКБ им. С.П. Боткина и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Также в проекте участвовали поликлиники, хосписы и дома ребенка. Мероприятия проводились в течение пяти лет — например, в мае 2017 года перед Кубком конфедераций прошли совместные учения с ФСБ, МЧС и Росгвардией. 

Росгвардия поддерживает внедрение профстандартов и считает важным их развитие, сообщил «Известиям» советник директора ведомства Александр Хинштейн.

— Мы выступаем за упорядочивание требований к охране социальных объектов. Внедрение стандартов, безусловно, повысит качество обеспечения охраны объектов здравоохранения, — сказал он.

Положения профстандартов носят рекомендательный характер, напомнили в Минтруде. Они «задают планку современных требований и ориентиров для выстраивания кадровой политики в организации».

По закону о профквалификациях с 2020 года все утвержденные стандарты станут обязательными и войдут в справочник профессий. С этого момента соответствие им будет обязательным требованием техзадания для проведения торгов от бюджетных учреждений.

Нужно, чтобы внедрение профстандартов было синхронизировано с законодательством о госзакупках и антимонопольным законодательством, заявил «Известиям» замглавы комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный. По его словам, этот вопрос и необходимость поправок будут прорабатываться депутатами совместно с экспертами из разных отраслей в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЧОПы претендуют на охрану гособъектов
ЧОПы претендуют на охрану гособъектов
Частники просят у Нацгвардии поддержки и расширения полномочий
Пассажиры под защитой
Правительство одобрило законопроект о вооружении подразделений транспортной безопасности электрошокерами и огнестрельным оружием

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017