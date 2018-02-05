Охрану больниц вооружат знаниями

В России появится профессиональный стандарт для охранников медучреждений. Они должны будут разбираться в психологии и иметь навыки профайлинга, хорошо знать права пациентов и требования по соблюдению врачебной тайны, а также уметь предотвращать кражи наркотических препаратов и конфликты с больными и их родственниками. Профстандарт уже согласовали с Минздравом и Росгвардией и протестировали в крупных больницах столицы, рассказали «Известиям» разработчики документа. В Росгвардии считают, что внедрение стандартов повысит уровень безопасности объектов здравоохранения.

Профстандарт «Работник по обеспечению охраны учреждений здравоохранения» станет второй специализацией в этой сфере — до сих пор Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям утвердил только стандарт для охранников образовательных организаций. Это — две совершенно разные специализации, требующие различных знаний и навыков, пояснил «Известиям» председатель Союза организаций, осуществляющих охрану социальных объектов Москвы (разработчик стандарта) Сергей Саминский.

— Если в школе должен быть строжайший пропускной режим и главное для охранника — внимательность и педантичность, то в больнице и поликлинике вход свободный, и задача — вовремя выявить злоумышленника и успеть предотвратить преступление на всей огромной территории, — рассказал он.

Медицинские организации — не просто объекты с массовым пребыванием людей, отмечается в пояснительной записке к документу. Там находятся люди с нарушенной эмоциональной сферой, тяжело и смертельно больные, перенесшие страдания. У них бывают психологические срывы, характерен поиск виновных среди медперсонала. В результате происходят погромы и нападения. Так, за 2016 год зарегистрировано 1216 нападений на медиков. За 2015–2016 годы в медучреждениях были убиты 15 сотрудников. Чтобы создать в больницах безопасную среду, необходимо подготовить специализированных работников охраны.

При подготовке такого специалиста особое внимание будет уделяться знаниям из области психологии и права. Так, он должен знать законодательство в области прав и обязанностей медперсонала, пациентов и их близких, особые права инвалидов и требования в области соблюдения врачебной тайны. Также ему необходимо разбираться в нюансах антитеррористической защищенности объектов здравоохранения и правилах пожарной безопасности для них — с учетом безопасности групп малоподвижных пациентов. Охранник будет обязан ориентироваться и в типах объектов здравоохранения: их более ста и у каждого — свои особенности пропускного режима и правил внутреннего распорядка.

Правила и способы медицинского и немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, их оборота и хранения также войдут в перечень необходимых знаний. Кроме того, охранник должен будет уметь с первого взгляда выявлять потенциальных воров и предотвращать кражу препаратов, учитывать психологическое состояние тяжелобольных и их родственников, пациентов с возможными расстройствами поведения и наркозависимых и уметь предотвращать и гасить конфликты, а преступные намерения определять по совокупности невербального и вербального поведения.

Профстандарт уже протестировали на базе крупнейших больниц Москвы, рассказал «Известиям» председатель СРО «Союз негосударственных предприятий безопасности» Валерий Мунько. В их число вошли ГКБ им. С.П. Боткина и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Также в проекте участвовали поликлиники, хосписы и дома ребенка. Мероприятия проводились в течение пяти лет — например, в мае 2017 года перед Кубком конфедераций прошли совместные учения с ФСБ, МЧС и Росгвардией.

Росгвардия поддерживает внедрение профстандартов и считает важным их развитие, сообщил «Известиям» советник директора ведомства Александр Хинштейн.

— Мы выступаем за упорядочивание требований к охране социальных объектов. Внедрение стандартов, безусловно, повысит качество обеспечения охраны объектов здравоохранения, — сказал он.

Положения профстандартов носят рекомендательный характер, напомнили в Минтруде. Они «задают планку современных требований и ориентиров для выстраивания кадровой политики в организации».

По закону о профквалификациях с 2020 года все утвержденные стандарты станут обязательными и войдут в справочник профессий. С этого момента соответствие им будет обязательным требованием техзадания для проведения торгов от бюджетных учреждений.

Нужно, чтобы внедрение профстандартов было синхронизировано с законодательством о госзакупках и антимонопольным законодательством, заявил «Известиям» замглавы комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный. По его словам, этот вопрос и необходимость поправок будут прорабатываться депутатами совместно с экспертами из разных отраслей в ближайшее время.