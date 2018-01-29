Пассажиры под защитой

Охрана в электричках, метро, на вокзалах и в аэропортах получит электрошокеры, а объекты с самой высокой проходимостью будут охраняться с огнестрельным оружием. Соответствующий законопроект разработали сенаторы и депутаты, документ уже поддержало правительство. Инициатива, по словам ее авторов, направлена на усиление террористической безопасности: есть примеры, когда теракты совершались на многолюдных объектах, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки. Эксперты инициативу поддерживают, однако предупреждают о риске превышения полномочий.

Авторы документа — сенаторы Алексей Кондратьев и Михаил Козлов и депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») — предлагают внести изменения в статью 12.3 закона «О транспортной безопасности», которая устанавливает право использовать оружие и спецсредства подразделениями транспортной безопасности. Речь идет как о ведомственной охране, так и о фирмах, аккредитованных специально для этого вида деятельности. Они охраняют аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные вокзалы, поезда, электрички и метрополитен, автомобильные вокзалы и станции.

Парламентарии предлагают дополнительно вооружить транспортных охранников гражданским оружием самообороны. В пояснительной записке уточняется, что речь в первую очередь идет об электрошокерах, которыми сейчас могут пользоваться полицейские, сотрудники ЧОПов и вневедомственной охраны, судебные приставы и обычные граждане.

Для приобретения этих устройств не требуется лицензия. Однако транспортным службам электрошокеры не выдают, а использовать огнестрельное оружие на объектах массового скопления граждан запрещено, так как есть опасность ранить случайных людей.

Сенаторы уже вносили аналогичную инициативу в Госдуму в мае 2017 года. Тогда проект был возвращен — правовое управление ГД указало, что его реализация приведет к расходам из бюджета, поэтому прежде необходимо получить заключение правительства РФ. В январе правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела документ и поддержала его при условии доработки. Кабмин посчитал, что сотрудникам ведомственной охраны, которые защищают объекты 1-й и 2-й категорий (с наибольшим скоплением людей и высокой угрозой нападения), необходимо предоставить право на использование боевого огнестрельного оружия.

Один из авторов инициативы Алексей Кондратьев заявил «Известиям», что проект направлен на обеспечение единого подхода к деятельности всех негосударственных служб безопасности в рамках борьбы с терроризмом. По его словам, сейчас в ведомствах, которые занимаются различными сферами перевозок, из-за разницы в служебных регламентах сложилась собственная практика. Многое зависит и от местоположения — часть отдаленных регионов, по мнению сенатора, не могут обеспечить безопасность на должном уровне.

В первую очередь речь идет о подразделениях авиационной безопасности, пояснил Алексей Кондратьев. Какое из них охраняет аэропорт, во многом зависит от удаленности региона. Часто основную нагрузку несет фирма, которую нанимает сам перевозчик. При этом их снаряжение зависит от уставной деятельности охранного предприятия и наличия лицензии на оружие: зачастую его сотрудники вооружены только резиновыми дубинками.

Замруководителя комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный полагает, что электрошокеры помогут охранникам оперативно и без угрозы окружающим отреагировать на возникновение нештатной ситуации, связанной с угрозой жизни или имущества людей. Что касается огнестрельного оружия, то такие предложения поступают и обсуждаются в Госдуме, рассказал «Известиям» депутат.

— Речь идет об усилении антитеррористической безопасности — мы знаем множество примеров, когда теракты совершаются именно на многолюдных объектах, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки. Необходимо защитить эти объекты от проникновения злоумышленников, — убежден он.

После тщательной проработки рекомендованные правительством поправки будут внесены в законопроект на этапе второго чтения, говорят авторы законопроекта.

Инициатива направлена на увеличение безопасности транспортных объектов, однако она несет в себе и определенные риски в вопросе превышения полномочий сотрудниками, считает управляющий партнер юридической группы «Гречкин и партнеры».

— Электрошокеры относятся к гражданскому оружию самообороны наравне с огнестрельным оружием ограниченного поражения. Это означает, что контроль за служебным использованием электрошокеров точно такой же, как за использованием пистолетов. Ни один сотрудник не имеет права использовать их без надлежащих оснований. Цель законопроекта вполне оправдывает средства с учетом того, что работа и отбор сотрудников регулируют достаточно строгие законы, — заявил «Известиям» эксперт.

В отрасли также поддерживают инициативу сенаторов, заявил «Известиям» председатель правления Ассоциации «Транспортная безопасность» Александр Свешников. По его словам, при аттестации сотрудники подразделений транспортной безопасности проходят очень жесткий психофизиологический отбор, специальную подготовку, а затем периодические проверки на профпригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спецсредств и оружия. Поэтому риски превышения полномочий, по его мнению, минимальны.