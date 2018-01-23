Для школьной охраны напишут стандарты

В России могут появиться частные охранные предприятия, специализирующиеся на охране школ. После событий в Пермском крае и Бурятии в Госдуме предложили разработать национальный стандарт обеспечения безопасности образовательных организаций, а профессиональный стандарт школьного охранника — сделать обязательным и распространить на все регионы. Эксперты признают, что в результате качество услуг значительно повысится, но отмечают недостаток финансирования образовательных учреждений.

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсуждается возможность создания специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ. К участию пригласят представителей всех заинтересованных ведомств — Росгвардию, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранное сообщество, рассказал «Известиям» зампредседателя комитета Анатолий Выборный («Единая Россия»). Этим вопросом в нижней палате парламента занялись после инцидентов в российских школах. Так, в Перми нападавший на учащихся оказался в помещении школы без пропуска, а в Улан-Удэ, по информации СМИ, учебное заведение охраняли вахтерши.

По словам Анатолия Выборного, в первую очередь необходимо обсудить ситуацию с охраной школ и выработать комплексные меры обеспечения их безопасности. В частности, установить единые и обязательные профессиональные стандарты для работника по обеспечению охраны образовательных организаций.

Депутат напомнил, что Минтруд принял профстандарты в декабре 2015 года, но они носят рекомендательный характер и действуют сейчас только на территории Москвы.

— Это дало свои результаты — буквально на прошлой неделе в одной из школ ЮЗАО охранник обнаружил у школьника в рюкзаке холодное оружие и патроны. Теперь этим случаем занимаются органы правопорядка, и никакой трагедии не произошло. А в других регионах мы видим примеры, когда охранник при возникновении ЧП даже тревожную кнопку не нажал, — подчеркнул депутат.

По его словам, также одним из ключевых вопросов станет разработка национального стандарта по обеспечению безопасности образовательных организаций. Если профстандарт определяет умения и навыки работников, то нацстандарт — требования к ЧОПу, охраняющему объекты. Сейчас их не существует, а после разработки и внедрения в России появятся охранные организации, специализирующиеся на безопасности школ. Это отдельная категория, требующая особого подхода, считает депутат.

Кроме того, нужно обсудить возможность создания мониторинговых центров как на уровне Минобразования и его территориальных органов, так и в каждом образовательном учреждении, рассказал Анатолий Выборный. Это пункты видеонаблюдения и передачи сигнала, информацию с которых можно было бы интегрировать в централизованные региональные системы общественной безопасности, такие как «Безопасный город». Например, в Москве записи со всех 16 тыс. школьных камер хранятся в Едином центре хранения данных.

Московские ЧОПы стали руководствоваться профстандартом сразу после того, как его утвердил Минтруд — в 2015 году, рассказал «Известиям» президент саморегулируемой организации «Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Саминский (ассоциация охраняет все школы на территории Москвы и «новой Москвы»). По его словам, в результате удалось добиться того, что в 2017 году не было ни одной кражи имущества заказчика (школьные компьютеры и другая собственность) более чем в 5 тыс. охраняемых зданий. Вместе с тем выросло и количество задержанных — до 15 человек в месяц: раньше столько нарушителей задерживали за полгода. Это не только воры, но и пьяные и неадекватные граждане, а также блогеры, которые пытаются попасть ночью в школу, чтобы снять и выложить видео.

— Мы сами разработали программу специальной подготовки охранников для обеспечения безопасности объектов образования, и сейчас каждый новый сотрудник проходит ее в обязательном порядке. Дополнительно проводятся регулярные тренинги. В последнее время программой начали интересоваться и другие регионы, — рассказал Сергей Саминский.

Он также отметил, что профстандарт, действующий в Москве, необходимо актуализировать для остальных субъектов РФ с учетом их региональных условий и сложившейся практики.

Параллельно с распространением профстандарта на территории всей страны необходимо решить и вопрос финансирования, заявил «Известиям» член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Александр Козлов.

— Вопрос решен только в Москве, здесь стоимость круглосуточного поста с одним охранником — 107 тыс. рублей в месяц. Это низковато, но даже такая цена позволила выстроить достойную систему охраны. А в регионах ситуация гораздо сложнее. Практически половина школ вообще не выделяет денег на охрану в бюджете. Кое-где до сих пор нанимают сторожей, на зарплату которым скидываются сами родители, — пояснил он.

Осенью 2017 года вышло постановление правительства об усилении требований по антитеррористической защищенности, где сказано, что школы должны заключать договоры с ЧОПами, напомнил эксперт. Он подчеркнул, что введение обязательного профстандарта позволит им указывать это условие в конкурсной документации и тогда выигрывать торги смогут только профессиональные охранные организации.