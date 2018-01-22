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Пермский период

Что общего у нападения на школу в Бурятии с трагедией в Прикамье
Фото: REUTERS/Maksim Kimerling
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Пермский период
2018-01-21 21:13:40">
2018-01-21 21:13:40
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Школа, родители, соцсети, психические заболевания или сочетание этих факторов стали причинами появления нового жуткого тренда под названием школьный терроризм? Ответ на этот вопрос ищут не только правоохранительные органы, распутывая следы преступлений в Перми, Улан-Удэ и других регионах. Но некоторые факты очевидны и без следственной оценки: преступления носили демонстративный характер, подростки хотели привлечь внимание к себе, а еще — объектом нападения преступников были не конкретные дети и учительница, а родная альма-матер и в каком-то смысле система образования в целом. Портал iz.ru разбирался в деталях нового антисоциального явления.     

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Две беды — один сценарий

Неадекватно демонстративные и чрезмерно жестокие преступления учеников в школах долгое время считались исключительно зарубежным явлением. Но в текущем десятилетии эта беда докатилась и до России.

Свое начало печальная летопись нападений учеников на родные школы берет 3 февраля 2014 года. Тогда десятиклассник Сергей Г. пришел в школу с отцовскими охотничьими ружьями, застрелил учителя и взял в заложники одноклассников. Затем он застрелил полицейского, приехавшего по сигналу, и ранил его коллегу.

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Автомобиль полиции у здания школы № 1 в Ивантеевке, где ученик 9 класса открыл стрельбу

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Досталось за «двойку»
Что известно о нападении старшеклассников на школу в Улан-Удэ

Спустя несколько лет, осенью 2017 года, случилось нападение на школу в подмосковной Ивантеевке. Старшеклассник напал на учительницу во время урока, взял заложники класс, угрожая духовым ружьем, и взорвал в школе несколько самодельных взрывных устройств. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Но, кажется, именно тогда зародился тренд подражания двум убийцам из американской школы «Колумбайн» — журналисты обвинили несовершеннолетнего в подражании известным массовым убийцам.

И вот по пути ивантеевского стрелка в январе 2018 года пошли ученики сразу двух школ. Напомним, 15 января в пермской школе два подростка устроили кровавую поножовщину. А спустя несколько дней, 19 января, девятиклассник с топором и «коктейлем Молотова» напал на 7-й класс своей школы в Улан-Удэ. Сначала он поджог аудиторию, где находилась учительница русского языка и ученики, а потом принялся рубить спасавшихся из огня подростков.

Без соцсетей не обошлось

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Если еще пару лет назад правоохранители скептически смотрели на связь детских попыток суицида с группами в соцсетях, то сегодня такие преступления уже тщательно расследуются. Задерживают администраторов и доказывают их умысел на доведение до самоубийства подростков, направляют дела в суд.

Поклонение персонажам, вроде организаторов массового убийства в американском «Колумбайне», многие и сейчас называют частью циничной, но безобидной по своей сути субкультуры. Но тем не менее стремление походить на Эрика Харриса и Дилана Клиболда было установлено как минимум в двух громких российских преступлениях, связанных с несовершеннолетними. Речь о пермской резне и нападении на школу в подмосковной Ивантеевке в сентябре прошлого года.

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Более 70 тыс. человек собрались у американской школы «Колумбайн», чтобы почтить память жертв нападения двух учеников старших классов Эрика Харриса и Дилана Клиболда

Фото: Global Look Press/The Denver Post/ZUMA/JOHN EPPERSON

Любопытно, что в открытых тематических группах, посвященных бойне в «Колумбайне», десятки тысяч подписчиков. И, судя по перепискам и комментариям, большинство из них дети.

Автор цитаты

Деструктивные интернет-сообщества, возможно, и не представляют вреда для самодостаточного подростка, у которого складываются нормальные отношения со сверстниками и есть понимание со стороны взрослых, в первую очередь родителей. Но совсем другое дело, когда с депрессивно-агрессивным контентом сталкивается подросток, испытывающий те или иные проблемы с социализацией и сбежавший от реальности в мир интернета.

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Еще одна стабильная черта школьного психопата — привязанность к кровавым компьютерным игрушкам. Почти все юные герои криминальной хроники сходили с ума по компьютерным стрелялкам. Российский школьный убийца Сергей Гордеев предпочитал GTA, Mafia; немецкий психопат Тим Кречмер, на счету которого 15 убитых в школе города Вендлинген в 2009 году, тоже любил GTA, а еще классику шутеров прошлых лет — Doom, Postal; его земляк и предшественник Роберт Штайнхойзер, расстрелявший в 2002 году 16 своих бывших однокашников и учителей из дробовика, сутками напролет играл в Counter-Strike.

Трудный возраст?

Впрочем, специалисты считают, что привязанность к жестоким видеоиграм не причина агрессии, а следствие. По сути, болезненная привязанность подростка это один из многих признаков того, что он может быть склонен к агрессии.

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«Проблемы с подростками были всегда. Они вызваны возрастом. Что же касается соцсетей, компьютерных игр, фильмов ужасов, музыки — эти факторы могут считать причинами преступлений лишь обыватели и люди, далекие от психиатрии», — рассказал порталу iz.ru психиатр, кандидат медицинских наук Петр Каменченко.

Он напомнил, что подростки по своему психическому статусу очень отличаются от детей и взрослых.

«Есть даже такое понятие «пубертатный криз». Психика подростков уязвима и нестабильна. Суждения категоричны. Настроение легко меняется от внутренних и внешних причин. Им свойственны многочисленные специфические для этого возраста реакции: эмансипации (желание освободиться от влияния взрослых, родителей, учителей); группирования со сверстниками (подавляющее количество правонарушений подростки совершают в группах); имитации (подражание поведению выбранного образца)», — рассказал собеседник.     

Автор цитаты

Главная беда тинейджеров — импульсивные действия, когда между побуждением и реализацией практически нет зазора.

«То есть не происходит анализа возможных последствий. Кто-то предложил, и тут же все помчались исполнять. В результате поведение даже вполне благополучного подростка может стремительно измениться самым неожиданным образом в результате, казалось бы, незначительных причин», — сказал психиатр.

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Класс школы № 5, в котором совершено нападение, в военном поселке Сосновый Бор

Фото: снимок с видео/СК РФ по Республике Бурятия/buryatia.sledcom.ru
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Одной из организационных причин, способствующих совершению преступлений, подобных тем, что случились в Перми и Улан-Удэ, врач назвал отсутствие института подростковой психиатрии.

«В СССР существовала подростковая психиатрия. Были специальные отделения для подростков (в одном из них я проработал 6 лет), где им оказывали необходимую помощь. Была отечественная школа подростковой психиатрии, были выдающиеся специалисты... Увы сегодня реформа здравоохранения уничтожила эту дисциплину», — сказал Каменченко.

По его словам, квалификации школьных психологов для решения этой проблемы не достаточно.

«Родители и педагоги, даже если и заметят, что с подростком что-то не так, не имеют возможности получить консультацию толкового специалиста или хотя бы нормальный совет», — считает доктор.

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По мнению психиатра, причины жутких преступлений в школах — социальные.

«Подростки очень чувствительны к любой несправедливости, а когда они не могут сквозь нее пробиться, они срываются. Ложь в семье и с экранов телевизора, многочисленные запреты, экономическая нестабильность. Эти факторы могут стать причиной срыва для подростков», — рассуждает психиатр.

Вопросы к родителям

К причинам протестного поведения несовершеннолетних, одна из форм которого — совершение преступления, специалисты относят… туманные материальные перспективы взрослой жизни.

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«Дети не хотят стать работающими нищими. Уже в период полового созревания (у девочек в среднем он начинается в 11–13 лет, у мальчиков в 12–14) ребенок стремится быть самодостаточным, задумывается, как зарабатывать в будущем. У подростка возникает вопрос — зачем ему нужны формальные знания, которые ему дают в школе, если их невозможно будет монетизировать? Ребенку нужны знания, как заработать деньги, а школа их не дает. Отсюда возникает протест против школы. Выражаться протест может в прогулах, мелком хулиганстве, иногда в более опасных проявлениях», — говорит психолог Павел Волженков.

Эксперт отметил, что далеко не все школы формально подходят к образовательному процессу. Тем не менее учителя сегодня сильно забюрократизированы: они обязаны писать очень много отчетов. Это отвлекает от главной задачи — преподавать предметы так, чтобы показывать детям связь с практической жизнью.

«Деньги и способы их заработать современных детей волнуют также сильно, как взрослых. Подростки смотрят на успешных богатых людей и сравнивают их с теми, кого видят на улице, в реальной жизни — часто эта разница огромная. Дети хотят изучать то, что принесет в будущем реальный доход. Подросток хочет решать настоящие прикладные задачи из взрослой жизни и понимать, сколько за это получает, например, инженер-проектировщик мостов, а не примеры о лодках, которые плывут с такой-то скоростью по реке, и о бассейнах, в которые втекает столько-то воды. Финансовая неопределенность в будущем для подростка — это опасность, которая влияет на его поведение», — говорит Волженков.

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По мнению специалиста, родители сегодня не должны ограждать детей от информации, так как это бессмысленно. Задача взрослого — прослушать, прочитать новость с подростком, обсудить ситуацию. Даже если это какое-то очень серьезное или трагическое событие. «Желательно, чтобы дети рассуждали вслух, важно, чтобы они обдумывали происходящее», — заключил психолог.

Вопросы к охране

Росгвардия готовится к широкомасштабной проверке всех охранных предприятий, отвечающих за безопасность в школах Перми. Ревизия выяснит, все ли региональные ЧОПы имеют право осуществлять охранную деятельность. Также силовики проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации и управления эвакуацией. Поводом к тотальной инспекции, как сообщает региональный портал «Рифей-Пермь», стали события в 127-й школе.

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У школы № 127 в Мотовилихинском районе, где произошла драка с применением ножей

Фото: REUTERS/Maksim Kimerling
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У правоохранительных органов есть ряд вопросов к ЧОПу, охранявшему учебное заведение. Во-первых, как получилось, что Лев Б., не имевший действительного пропуска, оказался в помещении родной школы. Во-вторых, следователям придется проводить ситуационные экспертизы и многочисленные очные ставки между свидетелями с целью установить достоверную хронологию — только из-за того, что в школе отсутствовала система видеонаблюдения.

По данным «Московского комсомольца», первыми на месте преступления оказались сотрудники охранного предприятия, дежурившие в торговом центре «КИТ», куда были эвакуированы первые пострадавшие и другие школьники.

Не стоит сомневаться, что череда инспекций ждет и бурятские учебные заведения в связи с инцидентом в Улан-Удэ. По данным СМИ, охрана в заведении осуществлялась… вахтершами.

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Между тем родители учеников, в том числе пострадавших, считают лишней зацикленность местных властей на претензиях к охранникам.

Вот что по поводу трагедии заявила «Комсомольской правде» мать одной из девочек, пострадавших от рук бурятского школьника. «Причем тут охрана-то… Это [преступление] можно было бы предупредить, если бы телеканалы у нас показывали, как в советское время, программы добрые — раз. Чтобы родители разговаривали с детьми — два. Чтобы школа у нас была не такая: «вы дебилы, заткнитесь, слушайте и выполняйте» — три», — сформулировала она основные проблемы, служащие благодатной почвой для совершения жутких преступлений.

А еще следует четко доносить до подростков, что подобные поступки не являются геройскими и влекут тяжкое наказание, которое в дальнейшем негативно отразится на их судьбе. Большая ответственность сегодня лежит и на учреждениях органов профилактики правонарушений, которые должны своевременно выявлять подростков, подверженных разрушающему влиянию.

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