Пропускной режим введут во всех школах Бурятии

Пропускной режим будет во всех без исключения школах Бурятии после нападения подростка на учебное заведение в одном из микрорайонов Улан-Удэ. Об этом в субботу сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«В 100% школ на входной группе будет человек на обеспечении пропускного режима. Это или ЧОП, или человек в штате школы, который будет следить за пропускным режимом», — сказал Цыденов журналистам. По его словам, дополнительно будет проработан «порядок реагирования таких людей в случае выявления подозрительной активности или прямой агрессии».

Утром 19 января вооруженный топором подросток ворвался школу в одном из микрорайонов Улан-Удэ. Он проник в класс, поджег «коктейль Молотова», а затем начал бить детей топором. Нападавший также имел при себе нож. В результате инцидента были госпитализированы семь человек, одна из учениц находится в коме.