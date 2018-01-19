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В Кремле предложили общественное обсуждение защиты от зла в интернете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Инциденты в школах Улан-Удэ и Перми открыли общественную дискуссию, как оградить молодежь от получения провокационной или опасной информации из интернета, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подлежит обсуждению, что нужно сделать, чтобы оградить людей от этого зла, не нарушая принципа свободы интернета», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что среди возможных мер реагирования нет планов законодательно ограничить пользование глобальной сетью. Происшествия не обсуждались на официальных заседаниях, но президент следит за этой информацией.

«Хочу напомнить вам слова нашего президента, что интернет — свободное пространство, и свобода должна быть сохранена», — сказал Песков.

«Интернет несет очень много добра. Но не надо забывать, что интернет несет и зло. Поэтому здесь есть вопросы», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Он воздержался от подробных комментариев произошедших в школах событий.

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