Учительница рассказала подробности нападения подростка на детей в школе

Учитель русского языка Ирина из школы в поселке Сосновый Бор в Бурятии рассказала о нападении на нее и семиклассников в пятницу. Педагог узнала подростка, который набросился на детей с топором, однако не поняла, кто бросил в класс бутылку с зажигательной смесью.

По словам Ирины, она вела урок, когда открылась дверь и в класс что-то бросили. Женщина не успела понять, что это было: ей попали в голову. В классе началось задымление. Учительница сразу начала выводить детей из помещения.

«Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей», — приводит Telegram‐канал Mash слова педагога. Тогда учительница стала заводить их обратно в кабинет, где там всё пылало.

«У меня просто… я уже истекала кровью. Ну, так вот. По голове вот этим баллоном горящим первая я получила удар. Нацелился он на меня. Он прямо мне в голову попал. В боковую сторону головы», — уточнила Ирина.

Пострадавшая женщина заявила, что не может ручаться, что устроил все один человек, однако у нее в памяти отпечатался тот самый подозреваемый — он так и стоит с топором в руках, передает телеканал «360».

«Вот в моих глазах стоит Антон, с топором. Это уже когда я выводила детей», — заключила учительница.

Напомним, ЧП в школе в поселке Сосновый Бор в Бурятии произошло в пятницу утром. Подросток, вооруженный ножом и топором, зашел в седьмой класс во время урока. Он бросил в учителя то ли подожженную тряпку, то ли баллончик с зажигательной смесью. Учительница получила травму головы, когда в нее попал брошенный предмет. Начался пожар, площадь которого составила около 15 кв. м. Из здания школы эвакуировали более 500 человек. К настоящему времени пожар потушили.

После этого подросток ранил топором четырех учеников и нанес себе ранения ножом.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».

По последним данным, в результате нападения пострадали семеро человек, в том числе сам злоумышленник, передает «РИА Новости».