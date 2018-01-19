Раненную в Перми учительницу перевели из реанимации в хирургию

Пострадавшую при нападении в пермской школе учительницу Наталью Шагулину перевели из реанимации в хирургическое отделение городской клинической больницы номер 4, сообщил главврач медучреждения Андрей Ронзин.

«Она в отделении хирургии, ей уже лучше», — передает слова главврача ТАСС.

Врач сообщил, что госпитализированные в эту же больницу подростки находятся в стабильном состоянии, на лечении они пробудут до конца недели.

Ронзин подтвердил, что после нападения в школе в больницу номер 4 были доставлены девять учащихся 4-го класса, сейчас на лечении остаются шесть учеников, их состояние удовлетворительное, одного ребенка направили на лечение амбулаторно.

Напомним, в понедельник, 15 января, двое подростков устроили драку с поножовщиной в школе в Перми. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе педагог и ученики младших классов.

Учительница Наталья Шагулина пыталась разнять драку и пострадала серьезнее всех — ей было нанесено 17 ножевых ранений.

Суд арестовал зачинщиков драки на две недели, 17 января им были предъявлены обвинения.