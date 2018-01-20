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Психологи появятся в каждой школе Бурятии после нападения в Улан-Удэ

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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После инцидента с нападением в одной из школ Улан-Удэ власти Бурятии обеспечат работу психологов в каждой школе, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Мы обеспечим, чтобы психолог был в каждой школе в республике. Если большие школы, это штатный психолог; если небольшие, то приходящий (то есть) психолог, закрепленный за несколькими школами. Он в постоянном режиме будет работать с детьми», — приводит ТАСС заявление главы республики.

Цыденов добавил, что ЧП в школе было вызвано в том числе общей обстановкой в обществе и социальными сетями.

Напомним, 19 января в одной из школ Улан-Удэ подросток с топором ворвался в класс и ранил семь человек. После этого он поджег помещение с помощью «коктейля Молотова».

Власти региона заявили, что намерены принять меры по усилению безопасности в школах.

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