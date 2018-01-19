Напавший на школьников подросток давно не был в соцсети «ВКонтакте»

Участники нападения на детей и учительницу в Бурятии не использовали «ВКонтакте» для координации действий. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе социальной сети.

Согласно сообщениям СМИ, подозреваемые в нападении не посещали «ВКонтакте» 2014 и 2016 года соответственно.

«Внутренний мониторинг не выявил никаких активных страниц предполагаемых виновников», — цитирует «Интерфакс» представителя «ВКонтакте».

При этом все лица, которые могли быть причастны к нападению, были оперативно заблокированы службой модерации соцсети, подчеркнули в пресс-службе.

«ВКонтакте» блокирует весь запрещенный контент с помощью машинного поиска с отсутствием загрузки копии в дальнейшем, передает BFM.RU.

Напомним, ЧП в школе в поселке Сосновый Бор в Бурятии произошло в пятницу утром. Вооруженный ножом и топором подросток зашел в седьмой класс во время урока. Учительница получила травму головы, когда в нее попала брошенная с зажигательной смесью бутылка. Начался пожар, площадь которого составила около 15 кв. м. Из здания школы эвакуировали более 500 человек. Пожар уже потушили. Перед задержанием подросток нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу. Его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.