СМИ узнали подробности о семье напавшего на школу в Улан-Удэ подростка

Ранивший нескольких учеников и учительницу в одной из школ города Улан-Удэ подросток является сыном местного прапорщика.

Об этом рассказал источник в военных кругах города. Он отметил, что родители мальчика разведены и ребенок проживает с матерью, передает «РИА Новости».

Собеседник агентства также подтвердил, что в школе, где произошло нападение, не было охраны. По его словам, «предлагалось поставить там охрану, но было решено, что это излишне».

Как сообщал портал iz.ru, старшеклассник 19 января пронес в школу топор и «коктейль Молотова». Он нанес ранения учительнице и нескольким ученикам.

Похожие случаи с нападениями на школы ранее произошли в Перми и Челябинской области. При инциденте в пермской школе пострадали более десяти учеников и учительница.

В связи с этими инцидентами Роскомнадзор решил начать блокировать призывающие подростков к насилию в школах сообщества в социальной сети «ВКонтакте».