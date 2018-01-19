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СМИ узнали подробности о семье напавшего на школу в Улан-Удэ подростка

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Фото: Global Look Press/buryatia.sledcom.ru
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Ранивший нескольких учеников и учительницу в одной из школ города Улан-Удэ подросток является сыном местного прапорщика.

Об этом рассказал источник в военных кругах города. Он отметил, что родители мальчика разведены и ребенок проживает с матерью, передает «РИА Новости»

Собеседник агентства также подтвердил, что в школе, где произошло нападение, не было охраны. По его словам, «предлагалось поставить там охрану, но было решено, что это излишне». 

Как сообщал портал iz.ru, старшеклассник 19 января пронес в школу топор и «коктейль Молотова». Он нанес ранения учительнице и нескольким ученикам.

Похожие случаи с нападениями на школы ранее произошли в Перми и Челябинской области. При инциденте в пермской школе пострадали более десяти учеников и учительница.

В связи с этими инцидентами Роскомнадзор решил начать блокировать призывающие подростков к насилию в школах сообщества в социальной сети «ВКонтакте». 

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