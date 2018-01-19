Яровая призвала ввести в школах уроки безопасности на случай ЧП

Ученикам школ необходимо как можно больше рассказывать о поведении в случае поступления тревожной информации, для этого в школах необходимо ввести уроки информационной безопасности, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

«Мы по-прежнему ждем от Министерства образования, мною уже дважды направлялись запросы на имя министра, с тем чтобы в федеральных образовательных стандартах появилось содержание обучения информационной безопасности», — приводит «РИА Новости» заявление Яровой.

Она отметила, что этот вопрос относится к элементарным правилам безопасности, обучению ребенка первичным навыкам того, как следует поступать в экстренном случае, в том числе в случае поступления тревожной информации через соцсети.

Напомним, на этой неделе в российских школах произошло сразу несколько ЧП.

15 января в Перми произошла поножовщина между учениками одной из школ, в результате драки пострадали 15 человек, в том числе учительница.

17 января в Челябинской области в одной из школ ученик 9-го класса нанес ранение ножом другому учащемуся.

19 января в Улан-Удэ ученик 9-го класса напал на учеников с топором, после устроил поджог и выпрыгнул из окна. В результате ЧП были ранены семь человек, двое из них находятся в больницах в тяжелом состоянии.