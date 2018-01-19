Прямой эфир
Сюжет:

Яровая призвала ввести в школах уроки безопасности на случай ЧП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученикам школ необходимо как можно больше рассказывать о поведении в случае поступления тревожной информации, для этого в школах необходимо ввести уроки информационной безопасности, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

«Мы по-прежнему ждем от Министерства образования, мною уже дважды направлялись запросы на имя министра, с тем чтобы в федеральных образовательных стандартах появилось содержание обучения информационной безопасности», — приводит «РИА Новости» заявление Яровой.

Она отметила, что этот вопрос относится к элементарным правилам безопасности, обучению ребенка первичным навыкам того, как следует поступать в экстренном случае, в том числе в случае поступления тревожной информации через соцсети.

Напомним, на этой неделе в российских школах произошло сразу несколько ЧП.

15 января в Перми произошла поножовщина между учениками одной из школ, в результате драки пострадали 15 человек, в том числе учительница.

17 января в Челябинской области в одной из школ ученик 9-го класса нанес ранение ножом другому учащемуся.

19 января в Улан-Удэ ученик 9-го класса напал на учеников с топором, после устроил поджог и выпрыгнул из окна. В результате ЧП были ранены семь человек, двое из них находятся в больницах в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученик распылил перцовый баллончик в школе Владивостока
Напавший на школу в Бурятии предупреждал о своих планах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017