Досталось за «двойку»

В пятницу, 19 января, стало известно о трагедии в столице Бурятии. Несовершеннолетний подозреваемый попытался заживо сжечь учеников 7-го класса своей школы и учительницу русского языка с помощью коктейля Молотова. Когда же пострадавшие попытались спастись, подросток принялся рубить детей топором. Подробности и версии о мотиве преступления — в материале iz.ru.

Кто, где, когда

События разворачивались утром около 9:35 в пятницу, 19 января, в школе № 5 поселка Сосновый Бор, входящего в городскую черту Улан-Удэ. По данным следствия, ученик 9-го класса ворвался в класс на третьем этаже, где шел урок русского языка у 7-го класса.

В руках у юноши был топор и «коктейль Молотова». Он метнул бутылку с зажигательной смесью, а после того, как преподаватель и ученики начали выбегать из класса, стал наносить по ним удары топором. Также сообщается, что у подростка был нож.

Первоначально сообщалось, что подозреваемый нанес преподавателю и трем ученикам несколько ударов холодным оружием. Но позднее поступила информация о том, что число пострадавших от действий подростка возросло до семи человек.

Школа_1 Автомобиль реанимации в поселке Сосновый Бор, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы № 5 Фото: РИА Новости/Андрей Огородник

«Пострадали семь человек: шесть детей и одна женщина», — сообщил ТАСС руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.

Вскоре региональное управление СКР обнародовало видео с последствиями поджога. На кадрах видно, что от огня пострадало окно, учительский стол и пол у доски.

Предполагаемого преступника удалось задержать на месте. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, он пытался свести счеты с жизнью. По факту событий в отношении ученика 9-го класса возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц.

В то же время официальный портал органов госвласти Республики Бурятии сообщил о том, что ведутся «поиски оставшихся двоих нападавших». То есть у задержанного ученика было как минимум два сообщника.

Личности подозреваемых и возможные мотивы

Задержанный подозреваемый, 15-летний подросток А., был учеником 9 «Б». Он рос в благополучной и полной семье. Его отец (по другим данным, отчим) был военнослужащим, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на одноклассников предполагаемого преступника.

Полгода назад знакомые заметили в нем перемены. Парень перестал заниматься в школе по предметам, начал курить и употреблять спиртное. Был страстным поклонником компьютерных игр. По версии школьников, он затаил обиду на педагога по русскому языку и литературе Ирину Раменскую (это в ее класс он бросил «коктейль Молотова»). Якобы педагог поставила ему двойку в четверти, по другим данным — не допустила до экзамена по литературе.

Школа_2 Учебный класс школы № 5 в поселке Сосновый Бор, где произошло возгорание в результате нападения Фото: Global Look Press/buryatia.sledcom.ru

У правоохранительных органов есть вопросы и к нескольким знакомым А. — с одним из предполагаемых сообщников уже беседуют следователи.

Но этого молодого человека не было во время преступления рядом с задержанным А., он находился на уроке во время нападения, утверждают одноклассники. Он якобы вел здоровый образ жизни и был неконфликтным человеком. Не исключено, что он мог знать о готовящемся нападении.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на подростка, знакомого со всеми подозреваемыми, предполагаемым сообщникам А. преподаватель также поставила неуд по русскому. Также по неофициальным каналам сообщалось, что задержан и третий подросток, причастный к трагедии.

Официально СКР заявил лишь об одном подозреваемом.

Кто пострадал

Главным объектом нападения следователи считают Ирину Раменскую, преподавателя по русскому языку. В настоящий момент она находится в больнице — преступник метнул бутылку ей в голову. Что же касается тех, кто пострадал от рубленых ран, большая их часть — девочки. Одной из жертв подросток воткнул топор в лопатку, другой пробил голову (она находится в коме), третьей отрубил пальцы рук. Еще одна ученица госпитализирована с ранением щеки.

Школа_3 Автомобили правоохранительных органов и МЧС России в поселке Сосновый Бор, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы № 5 Фото: РИА Новости/Андрей Огородник

Региональный министр здравоохранения Дамбинима Самбуев уточнил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии, их оперируют.

В связи с инцидентом в пригороде Улан-Удэ была организована «горячая линия» местного минздрава. Глава Минобрнауки Ольга Васильева направила сотрудников ведомства на место событий.

Следователи проверяют версию о связи нападения в школе с пермским сценарием. Не исключено, что подозреваемые в обоих случаях посещали одни и те же интернет-ресурсы, способные мотивировать тинейджеров на общественно опасные действия. В этой связи проводятся параллели с «группами смерти».

Напомним, старшеклассник и бывший ученик городской школы № 127 ворвались на урок в 4-й класс и устроили поножовщину. Согласно одной из гипотез, молодые люди вдохновлялись заокеанской трагедией почти 20-летней давности, произошедшей в американской школе «Колумбайн». В 1999 году два старшеклассника устроили в стенах образовательного учреждения массовое убийство. Их жертвами стали 13 человек.