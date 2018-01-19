Курс ЦБ
$
Газета
Главное
Новости iz.ru
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

Досталось за «двойку»

Что известно о нападении старшеклассников на школу в Улан-Удэ
Фото: РИА Новости/Андрей Огородник
Главный слайд
Начало статьи
Досталось за «двойку»
2018-01-19 12:05:24">
2018-01-19 12:05:24
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пятницу, 19 января, стало известно о трагедии в столице Бурятии. Несовершеннолетний подозреваемый попытался заживо сжечь учеников 7-го класса своей школы и учительницу русского языка с помощью коктейля Молотова. Когда же пострадавшие попытались спастись, подросток принялся рубить детей топором. Подробности и версии о мотиве преступления — в материале iz.ru.

Ученики школы в Бурятии рассказали подробности о нападении

Кто, где, когда

События разворачивались утром около 9:35 в пятницу, 19 января, в школе № 5 поселка Сосновый Бор, входящего в городскую черту Улан-Удэ. По данным следствия, ученик 9-го класса ворвался в класс на третьем этаже, где шел урок русского языка у 7-го класса.

В руках у юноши был топор и «коктейль Молотова». Он метнул бутылку с зажигательной смесью, а после того, как преподаватель и ученики начали выбегать из класса, стал наносить по ним удары топором. Также сообщается, что у подростка был нож.

Первоначально сообщалось, что подозреваемый нанес преподавателю и трем ученикам несколько ударов холодным оружием. Но позднее поступила информация о том, что число пострадавших от действий подростка возросло до семи человек.

Школа_1

Автомобиль реанимации в поселке Сосновый Бор, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы № 5

Фото: РИА Новости/Андрей Огородник

«Пострадали семь человек: шесть детей и одна женщина», — сообщил ТАСС руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.

Вскоре региональное управление СКР обнародовало видео с последствиями поджога. На кадрах видно, что от огня пострадало окно, учительский стол и пол у доски.

Предполагаемого преступника удалось задержать на месте. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, он пытался свести счеты с жизнью. По факту событий в отношении ученика 9-го класса возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Психиатр-криминалист назвал причину нападений подростков на школы

В то же время официальный портал органов госвласти Республики Бурятии сообщил о том, что ведутся «поиски оставшихся двоих нападавших». То есть у задержанного ученика было как минимум два сообщника.

Личности подозреваемых и возможные мотивы

Задержанный подозреваемый, 15-летний подросток А., был учеником 9 «Б». Он рос в благополучной и полной семье. Его отец (по другим данным, отчим) был военнослужащим, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на одноклассников предполагаемого преступника.

Полгода назад знакомые заметили в нем перемены. Парень перестал заниматься в школе по предметам, начал курить и употреблять спиртное. Был страстным поклонником компьютерных игр. По версии школьников, он затаил обиду на педагога по русскому языку и литературе Ирину Раменскую (это в ее класс он бросил «коктейль Молотова»). Якобы педагог поставила ему двойку в четверти, по другим данным — не допустила до экзамена по литературе.

Школа_2

Учебный класс школы № 5 в поселке Сосновый Бор, где произошло возгорание в результате нападения

Фото: Global Look Press/buryatia.sledcom.ru

У правоохранительных органов есть вопросы и к нескольким знакомым А. — с одним из предполагаемых сообщников уже беседуют следователи.

Напавший на школу в Бурятии предупреждал о своих планах

Но этого молодого человека не было во время преступления рядом с задержанным А., он находился на уроке во время нападения, утверждают одноклассники. Он якобы вел здоровый образ жизни и был неконфликтным человеком. Не исключено, что он мог знать о готовящемся нападении.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на подростка, знакомого со всеми подозреваемыми, предполагаемым сообщникам А. преподаватель также поставила неуд по русскому. Также по неофициальным каналам сообщалось, что задержан и третий подросток, причастный к трагедии.

Официально СКР заявил лишь об одном подозреваемом.

Кто пострадал

Главным объектом нападения следователи считают Ирину Раменскую, преподавателя по русскому языку. В настоящий момент она находится в больнице — преступник метнул бутылку ей в голову. Что же касается тех, кто пострадал от рубленых ран, большая их часть — девочки. Одной из жертв подросток воткнул топор в лопатку, другой пробил голову (она находится в коме), третьей отрубил пальцы рук. Еще одна ученица госпитализирована с ранением щеки.

Школа_3

Автомобили правоохранительных органов и МЧС России в поселке Сосновый Бор, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы № 5

Фото: РИА Новости/Андрей Огородник
Полпред президента сравнил ЧП в Бурятии с «Синим китом»

Региональный министр здравоохранения Дамбинима Самбуев уточнил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии, их оперируют.

В связи с инцидентом в пригороде Улан-Удэ была организована «горячая линия» местного минздрава. Глава Минобрнауки Ольга Васильева направила сотрудников ведомства на место событий.

Следователи проверяют версию о связи нападения в школе с пермским сценарием. Не исключено, что подозреваемые в обоих случаях посещали одни и те же интернет-ресурсы, способные мотивировать тинейджеров на общественно опасные действия. В этой связи проводятся параллели с «группами смерти».

Напомним, старшеклассник и бывший ученик городской школы № 127 ворвались на урок в 4-й класс и устроили поножовщину. Согласно одной из гипотез, молодые люди вдохновлялись заокеанской трагедией почти 20-летней давности, произошедшей в американской школе «Колумбайн». В 1999 году два старшеклассника устроили в стенах образовательного учреждения массовое убийство. Их жертвами стали 13 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор заблокирует в соцсетях группы за призывы к насилию в школах
Делом о нападении на школу в Бурятии займется центральный аппарат СКР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017