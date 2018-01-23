Убийцы вырвались из Сети

В российских соцсетях зафиксирован всплеск интереса к массовому убийству в американской школе «Колумбайн», совершенному в 1999 году. Название этого учебного заведения, а также имя одного из нападавших в последние дни упоминают во «ВКонтакте» в пять раз чаще обычного. Интерес к трагедии почти 20-летней давности ощутимо вырос после нападений школьников на педагогов и учеников в Перми и Улан-Удэ на прошлой неделе. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что современные подростки — подражатели массовых убийц из США считают свою жизнь недостаточно наполненной, в связи с чем в стране существует реальный риск возникновения субкультуры «колумбайнеров».

Пользователи социальных сетей в России демонстрируют необычно высокий интерес к нападению на школу «Колумбайн», которое в 1999 году совершили двое старшеклассников 18 и 17 лет. В январе 2018-го российские школьники стали в пять раз чаще использовать хештеги с названием школы (#columbine), а также с фамилией одного из убийц. Об этом «Известиям» сообщил руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов. Опасную тенденцию зафиксировал программный комплекс «Демон Лапласа», с помощью которого ведется машинный мониторинг социальных сетей.

— Появились люди, в своих публикациях в соцсетях называющие одного из убийц кумиром, а во «ВКонтакте» уже есть группа с видеозаписями массового убийства. В соцсети активно рекламируют видеоролики с кадрами 1999 года и проводят ассоциации с пермской резней и нападением на школу в Бурятии. Многие подписчики стали выражать свою симпатию убийцам и постить жестокие видеоролики, — рассказал он.

Эксперт считает, что интерес к личностям массовых убийц из «Колумбайна» вырос после недавних событий в школах Перми и Улан-Удэ. Согласно данным центра, за последние полгода в YouTube появилось как минимум 10 роликов, связанных с американским школьником-убийцей, которые набрали в среднем по 2,5 тыс. просмотров каждый.

— Происходящее носит характер специально спланированной акции, атмосферу жестокости в которой накаляют будто бы по сценарию. Есть некая связь между событиями. В аккаунте 16-летнего пермского школьника, который нанес ножевые ранения 15 ученикам и учителям, было обнаружено множество видеозаписей и групп о массовом убийстве в школе «Колумбайн», — отметил Евгений Венедиктов.

Он подчеркнул, что аналогичный всплеск интереса к личности американского школьника-убийцы комплекс «Демон Лапласа» зафиксировал и после трагедии в бурятской школе. В пресс-службе «ВКонтакте» отметили, что в рамках внутреннего мониторинга не фиксировали всплеска активности вокруг темы убийств в школах. Нет планов по блокировке посвященных «Колумбайну» групп и у Роскомнадзора.

— Новых требований от уполномоченных органов на включение интернет-ресурсов данной тематики в Единый реестр запрещенной информации в Роскомнадзор пока не поступало, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

При этом ранее в Роскомнадзоре заявляли, что заблокируют в соцсетях группы, побуждающие к насилию в школах.

В пресс-службе Минобрнауки и российском представительстве YouTube не предоставили оперативных комментариев.

Председатель координационного совета профессиональной гильдии психологов Светлана Штукарева в беседе с «Известиями» отметила, что склонность подростков к подражательству может зависеть от насыщенности их жизни.

— Если у детей дома или в школе, или в социуме высокая степень активности, занятости — они ведут насыщенную и осмысленную жизнь. Если же в жизни ребенка всё скучно, он пытается найти что-то вовне, что могло бы его заинтересовать и может быть легко воспроизведено. Иными словами, если у них есть чем занять себя, они менее склонны к подражательству, — сказала эксперт.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, на фоне роста популярности темы нападения на школы есть риск возникновения целой субкультуры «колумбайнеров». Чтобы предотвратить подобное, стоит направлять больше сил и средств на молодежную политику, полагает он.

— Нужно вести серьезную системную работу со школьниками, со студентами. Необходимо понять причины, почему это происходит. Если подростки так поступают, чтобы привлечь внимание и получить какую-то славу, нужно создать возможности для обычных ребят из обычных школ как-то себя проявить. Через достижения в спорте, образовании, науке. Сделать так, чтобы о них узнавали в регионе, приглашали на какие-то передачи, давали возможность открыть свои лаборатории, проводить свои опыты, — рассуждает эксперт.