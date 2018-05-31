«Русский медведь» пообнимался с прохожими в Лондоне перед ЧМ-2018

В Сети выложили видео, как на улицах Лондона неизвестный в костюме медведя обнимается с местными жителями. В руках «зверь» держит плакат с надписью: «Я — русский медведь: обнимите меня».

На кадрах видно, что прохожие охотно соглашались на его предложение. Дети и взрослые останавливались и делали с ним селфи.

В конце ролика появляется надпись: «Друзья, спасибо за дружеские объятия русского медведя! Очень ждем вас на чемпионате мира по футболу – 2018 в России!»

Британская полиция 15 мая призвала болельщиков Англии уважать историю России и не злоупотреблять алкоголем на чемпионате мира по футболу.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. На групповом этапе Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Ожидается, что на чемпионат приедет не менее 600 тыс. иностранных болельщиков.

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