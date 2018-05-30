СМИ назвали способных «спасти» сборную России футболистов

Американское издание ESPN составило список российских футболистов, которые могут помочь национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Журналисты отметили, что буквально «спасти» сборную России могут полузащитник ЦСКА Александр Головин, Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив») и Далер Кузяев («Зенит»).

При этом издание особенно выделяет армейского полузащитника, который отлично проявил себя на Кубке конфедераций и в сезоне-2017/18 РФПЛ.

Журналисты уверены, что именно вокруг него главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен выстраивать игру команды.

В игре Зобнина издание отмечает высокий уровень игры как в обороне, так и в атаке.

«Упорная работа, Зобнин никогда не останавливается. Он может выступать в любом положении в центре поля и отлично показывает себя в обороне. Почти вся игра «Спартака» проходит через него», –– пишут эксперты.

Кузяева ESPN охарактеризовал как «секретное оружие сборной России».

«Кузяев отличается быстрыми и точными передачами, обладает великолепным первым касанием и способен скользить мимо противников, как будто их не существует», –– отмечает издание.

Еще одним козырем сборной РФ назван Миранчук, который внес вклад в победу «Локомотива» в РФПЛ в прошедшем сезоне. Журналисты отметили, что к ЧМ футболист подходит в оптимальной форме.

«Его можно использовать на правом фланге и в центре, он отлично контролирует мяч и способен посылать точные и длинные передачи», –– добавили эксперты.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

29 мая сообщалось, что матчи ЧМ года планируют посмотреть 84% россиян.