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СМИ назвали способных «спасти» сборную России футболистов

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Американское издание ESPN составило список российских футболистов, которые могут помочь национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года.

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Журналисты отметили, что буквально «спасти» сборную России могут полузащитник ЦСКА Александр Головин, Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив») и Далер Кузяев («Зенит»).

При этом издание особенно выделяет армейского полузащитника, который отлично проявил себя на Кубке конфедераций и в сезоне-2017/18 РФПЛ.

Журналисты уверены, что именно вокруг него главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен выстраивать игру команды.

В игре Зобнина издание отмечает высокий уровень игры как в обороне, так и в атаке.

«Упорная работа, Зобнин никогда не останавливается. Он может выступать в любом положении в центре поля и отлично показывает себя в обороне. Почти вся игра «Спартака» проходит через него», –– пишут эксперты.

Кузяева ESPN охарактеризовал как «секретное оружие сборной России».

«Кузяев отличается быстрыми и точными передачами, обладает великолепным первым касанием и способен скользить мимо противников, как будто их не существует», –– отмечает издание.

Еще одним козырем сборной РФ назван Миранчук, который внес вклад в победу «Локомотива» в РФПЛ в прошедшем сезоне. Журналисты отметили, что к ЧМ футболист подходит в оптимальной форме.

«Его можно использовать на правом фланге и в центре, он отлично контролирует мяч и способен посылать точные и длинные передачи», –– добавили эксперты.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

29 мая сообщалось, что матчи ЧМ года планируют посмотреть 84% россиян.

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