Моряки защитят чемпионат мира

Во время Чемпионата мира по футболу Черноморский флот (ЧФ) защитит Сочи от возможных атак с моря. Часть отряда кораблей, участвующих в охране побережья, уже выдвинулась в зону патрулирования. По словам военных экспертов, выделенных сил достаточно для противодействия не только одиночным лодкам, но и группам кораблей, самолетов или вертолетов. Год назад во время Кубка конфедераций ЧФ отработал подобные действия в районе Сочи.

В Главкомате ВМФ «Известиям» рассказали, что группировка для прикрытия города-курорта с моря уже создается. К выполнению задачи привлекут корабли, базирующиеся в Севастополе, Новороссийске и Анапе. Некоторые из них уже находятся в районе сочинского Морского вокзала, остальные получили боевые распоряжения.

По прибытии в районы назначения корабли незамедлительно приступят к выполнению боевых задач. Противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма» проекта 21980 «Грачонок» уже находится в сочинской Гранд Марине — стоянке на 300 яхт.

По данным «Известий», отряд прикроет побережье от границы с Абхазией до самого Сочи. В операции по обеспечению безопасности матчей чемпионата мира будет использован малый противолодочный корабль проекта 1124М «Ейск» из Новороссийской военно-морской базы. Также задействуют ракетный катер проекта 1241 «Ивановец» из состава 41-й бригады, морской тральщик проекта 266М «Ковровец», противолодочный корабль проекта 1124М «Муромец». Три последних входят в состав Крымской военно-морской базы.

Противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма» и катера «Раптор» проекта 03160 будут работать как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии с подразделениями прибрежного спецназа ЧФ.

По данным «Известий», спецназовцы проведут разведку морского дна в районе города-курорта — для поиска взрывоопасных предметов. В случае необходимости они первыми заблокируют подводных диверсантов при попытке минирования или десантирования на побережье в районе Сочи.

Не исключено, что в дальней морской зоне будет сформирован внешний периметр прикрытия города-курорта. Но, как пояснили «Известиям» в военном ведомстве, пока этот вопрос обсуждается. В случае положительного решения в открытом море безопасность Чемпионата мира будут обеспечивать один из фрегатов проекта 11356 — «Адмирал Эссен» или «Адмирал Григорович». К ним могут подключиться сторожевые корабли проекта 11351 «Пытливый» или проекта 01090 «Сметливый», а также ряд других. Не исключено прибытие в район Сочи спасательного корабля «ПЖС-123».

В последние годы Черноморский флот серьезно пополнил свой состав и стал грозной силой, считает военный историк Дмитрий Болтенков.

— Сейчас ЧФ решает задачи в Средиземном море в составе Сирийской группировки, ведет охрану газовых месторождений на Черном море и Крымского моста, — рассказал он «Известиям». — Силы и средства для выполнения задачи по защите побережья в дни Чемпионата мира по футболу у моряков-черноморцев есть. Отряд кораблей в районе Сочи сможет противодействовать не только одиночным лодкам, но и целым группам кораблей, самолетов или вертолетов.

Год назад Черноморский флот выполнял похожую задачу. Моряки прикрывали Сочи от возможных террористических атак с моря во время Кубка конфедераций (состоялся в России с 17 июня по 2 июля 2017 года). Фактически это была генеральная репетиция операции по охране побережья во время ЧМ по футболу. Тогда на сочинском стадионе «Фишт» провели три матча, в двух из них принимали участие многократные чемпионы мира — сборная Германии.

Чемпионат мира по футболу 2018 года официально откроется 14 июня нынешнего года и продлится до 15 июля. При этом город-курорт примет несколько игр. Они пройдут на стадионе «Фишт» в период с 15 июня по 7 июля. В Сочи выступят сборные Германии, Испании, Португалии, Бельгии, Панамы, Австралии, Перу и Швеции.