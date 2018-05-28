Прямой эфир
Сюжет:

Аэроэкспрессы будут ходить до трех часов ночи в пиковые дни ЧМ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Аэроэкспресс» введет дополнительные поезда в пиковые дни матчей ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Так, время движения поездов продлят до 03:00 в ночь на 28 июня, а также на 4 и 12 июля. Последний состав отправится в эти дни от Белорусского вокала в аэропорт Шереметьево в 03:00, из Шереметьево – в 02:30. От Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово последний поезд уйдет в 03:00, а из Домодедово – в 02:00. От Киевского вокзала в аэропорт Внуково поезд отправится в 02:30, а из Внуково – в 02:00, уточняет издание m24.ru.

В остальные дни чемпионата мира по футболу аэроэкспресс будет курсировать в соответствии с расписанием.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Ожидается, что матчи ЧМ-2018 посетят не менее 600 тыс. болельщиков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Аэроэкспресс» разрешил бесплатно провозить велосипеды и питомцев
Бесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018 заполнены на 74%

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017