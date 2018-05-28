Аэроэкспрессы будут ходить до трех часов ночи в пиковые дни ЧМ-2018

Компания «Аэроэкспресс» введет дополнительные поезда в пиковые дни матчей ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Так, время движения поездов продлят до 03:00 в ночь на 28 июня, а также на 4 и 12 июля. Последний состав отправится в эти дни от Белорусского вокала в аэропорт Шереметьево в 03:00, из Шереметьево – в 02:30. От Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово последний поезд уйдет в 03:00, а из Домодедово – в 02:00. От Киевского вокзала в аэропорт Внуково поезд отправится в 02:30, а из Внуково – в 02:00, уточняет издание m24.ru.

В остальные дни чемпионата мира по футболу аэроэкспресс будет курсировать в соответствии с расписанием.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Ожидается, что матчи ЧМ-2018 посетят не менее 600 тыс. болельщиков.