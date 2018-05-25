Дворкович рассказал о готовности России к ЧМ-2018 по футболу

Все работы по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу будут завершены в срок. Об этом газете «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

Он отметил, что в настоящий момент идут работы по благоустройству территорий, настройка IT-инфраструктуры, связи и координации между различными службами. Кроме того, города готовятся к приему самих команд и их болельщиков.

«На 100% мы будем готовы в день матча открытия. Конечно же, всегда есть десятые доли процента, которые нужно доделать, завершить, и этим вся команда занимается. <...> Всё это идет полным ходом, я не сомневаюсь, что всё будет готово в срок», — отметил Дворкович.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи.