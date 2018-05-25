Путин подписал футбольный мяч ЧМ-2018 на полях ПМЭФ

Президент России Владимир Путин подписал футбольный мяч чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, после церемонии награждения иностранных инвесторов на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

С просьбой оставить автограф на футбольном мяче с эмблемой мундиаля к главе государства обратились после торжественной части награждения, когда президент пригласил инвесторов пройти в зал для беседы. Владимир Путин не отказал и оставил автограф на мяче.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум пройдет c 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.

Россия в первый раз примет чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.