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Путин заявил о готовности продолжать встречи в нормандском формате

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к проведению новых встреч в нормандском формате (РФ, ФРГ, Франция, Украина). 

«Нормандскому формату» подбирают дату
Конкретные время и место встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины пока не определены

Он подчеркнул, что другого инструмента «у нас нет». Однако, такие саммиты должны быть хорошо подготовлены, чтобы они имели позитивный итог.

«Я глубоко убежден, что сегодняшние власти в Киеве не стремятся к урегулированию», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, «там разворачивается уже внутриполитическая новая ситуация, связанная с подготовкой к выборам парламента и президента». «В любом случае диалог всегда лучше, чем конфронтация», — добавил российский президент.

Ранее Макрон указал на то, что Россия играет большую роль при решении международных проблем. Он также пояснил, что Франция готова учитывать «красные линии», которые проводит Москва, и не может действовать в ситуациях, если некоторые из них пересечены.

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