Путин заявил о готовности продолжать встречи в нормандском формате

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к проведению новых встреч в нормандском формате (РФ, ФРГ, Франция, Украина).

Он подчеркнул, что другого инструмента «у нас нет». Однако, такие саммиты должны быть хорошо подготовлены, чтобы они имели позитивный итог.

«Я глубоко убежден, что сегодняшние власти в Киеве не стремятся к урегулированию», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, «там разворачивается уже внутриполитическая новая ситуация, связанная с подготовкой к выборам парламента и президента». «В любом случае диалог всегда лучше, чем конфронтация», — добавил российский президент.

Ранее Макрон указал на то, что Россия играет большую роль при решении международных проблем. Он также пояснил, что Франция готова учитывать «красные линии», которые проводит Москва, и не может действовать в ситуациях, если некоторые из них пересечены.



