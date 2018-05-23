Пушилин обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил «Известиям», что договоренности о разведении сил и средств на трех пилотных участках между Донбассом и Украиной находятся на грани срыва.

По его словам, в районе ранее разведенных участков — Петровского и Золотого — зафиксирована активность украинских военных. Это делает практически невозможным разведение близ станицы Луганской, реализовать которое так и не удалось до сих пор.

«Согласно рамочному решению 2016 года, подобное на территории этих квадратов запрещено. Это грубое и циничное нарушение, которое ставит под угрозу всё соглашение», — заявил Пушилин.

Он также отметил, что в первых двух районах договоренности контактной группы удалось реализовать, но на третьем участке разведение из раза в раз срывалось. В итоге, пока стороны согласовывали действия в Луганской, сложилась ситуация, когда может перестать работать разведение сил в Петровском и Золотом.

По мнению депутата Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого, прогресса в урегулировании конфликта не будет до тех пор, «пока заокеанские партнеры, которые сегодня полностью управляют Украиной, не дадут на это согласие».

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У опасной черты