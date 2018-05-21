Украинские диверсанты подорвали автомобильный мост в ЛНР

Министерство государственной безопасности (МГБ) провозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) заявило о подрыве Штеровского автомобильного моста на участке трассы М-21 Красный Луч – Луганск в Антрацитовском районе.

МГБ совместно с МВД «проводит комплекс оперативных мероприятий по розыску членов диверсионно-террористической группы», цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

По предварительным данным, подрыв железобетонных опор моста был произведен при помощи взрывного устройства весом 18 кг, закрепленного на высоте около шести метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что тип и место закладки взрывного устройства свидетельствуют о том, что диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку.

31 октября и 1 ноября 2017 года в южной части Крыма произошли взрывы на двух линиях газопровода в Алуште, а также обрушение ЛЭП. Тогда ФСБ открыла три уголовных дела по статье «Диверсия». Отмечалось, что подозреваемые установлены, но не задержаны, поскольку скрываются за границей.