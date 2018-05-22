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Украинским силовикам поставили задачу «затянуть петлю» вокруг Донецка

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские силовики назвали цель наступления на Горловку.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua», источник в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявил, что «Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево».

По словам собеседника издания, если силовики возьмут под контроль высоты, которые окружают Горловку, армия самопровозглашенной ДНР сдаст населенный пункт без боя, поскольку «погибать там нет смысла».

«Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушает минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне», — добавил офицер.

21 мая СМИ сообщили, что вооруженные силы Украины начали наступление при поддержке танков в районе населенного пункта Чигари близ Горловки. Позже эта информация была опровергнута командованием ДНР.

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