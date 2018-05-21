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В ДНР заявили о пленении трех ополченцев украинскими военными

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Фото: ТАСС/Александр Кравченко
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Трое ополченцев попали в плен, один погиб в результате боя под Горловкой, произошедшего в ночь на 21 мая. В столкновении также были убиты пятеро украинских военнослужащих, четверо получили ранения, сообщает оперативное командование вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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По данным командования, два взвода ВСУ предприняли попытку наступления в районе населенного пункта Гольмовский. Под прикрытием артиллерии и крупнокалиберных пулеметов им удалось вплотную подойти к одной из позиций вооруженных сил ДНР.

«Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен», — приводит «Донецкое агентство новостей» заявление командования.

Сообщается, что подразделения украинских силовиков были остановлены, одна из групп отступила с потерями — пятеро погибших, четверо раненых.

Ранее 21 мая СМИ сообщили, что вооруженные силы Украины начали наступление при поддержке танков в районе населенного пункта Чигари близ Горловки. Позже эта информация была опровергнута командованием ДНР.

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