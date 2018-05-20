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В ДНР обвинили ВСУ в доставке артиллерии в Донбасс

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Запрещенные Минскими договоренностями вооружения доставила украинская армия в Донбасс, заявили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Как заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, доставлены артиллерийские системы, передает «РИА Новости». Об этом стало известно от местных жителей, рассказавших, что на железнодорожную станцию «Константиновка» прибыл и был разгружен эшелон с запрещенным вооружением и военной техникой.

«12 единиц противотанковых пушек «Рапира» калибром 100 мм, а также более 20 единиц автомобилей и специальной техники», — рассказал Басурин. После разгрузки эшелона техника прибыла в Лозоватское в 20 км от линии соприкосновения, указал он.

Накануне стало известно, что военнослужащие украинской армии применили при обстреле Горловки в ДНР запрещенные международными конвенциями боеприпасы со шрапнелью.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о переходе от формата антитеррористической операции к операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

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