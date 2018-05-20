В ДНР обвинили ВСУ в доставке артиллерии в Донбасс

Запрещенные Минскими договоренностями вооружения доставила украинская армия в Донбасс, заявили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, доставлены артиллерийские системы, передает «РИА Новости». Об этом стало известно от местных жителей, рассказавших, что на железнодорожную станцию «Константиновка» прибыл и был разгружен эшелон с запрещенным вооружением и военной техникой.

«12 единиц противотанковых пушек «Рапира» калибром 100 мм, а также более 20 единиц автомобилей и специальной техники», — рассказал Басурин. После разгрузки эшелона техника прибыла в Лозоватское в 20 км от линии соприкосновения, указал он.

Накануне стало известно, что военнослужащие украинской армии применили при обстреле Горловки в ДНР запрещенные международными конвенциями боеприпасы со шрапнелью.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о переходе от формата антитеррористической операции к операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.