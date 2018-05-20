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Бывший солдат ВСУ рассказал Трампу о применении Киевом химоружия в Донбассе

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Фото: Кадр из видео/Youtube
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Видеообращение к президенту США Дональду Трампа записал бывший военнослужащий украинской армии Александр Мединский. Ветеран ВСУ рассказал о применении армией Украины химического оружия на Донбассе.

Ролик, на котором Мединский рассказывает о подробностях применения химоружия и о своей готовности свидетельствовать об этом во всех международных судах и инстанциях, опубликован на YouTube-канале Open Ukraine.

По словам бывшего военнослужащего, в химической лаборатории, конфискованной у добровольческого батальона «Донбасс» и перевезенной в Киев, производили химические вещества «для поражения живой силы». Впоследствии они применялись ВСУ в Донбассе, добавил он.

Мединский добавил, что предоставит подробные данные участников событий сотрудникам спецслужб США.

«Я прошу вас обратить внимание на эти явления. Также я прошу вас оказать давление на киевский режим и принять решительные меры в отношении такой террористической войны против своих граждан», — отметил он.

Ветеран ВСУ обратился к Трампу как «к непримиримому борцу с распространением отравляющих веществ и применением химического оружия массового поражения».

12 мая стало известно, что украинские силовики попытались занять населенный пункт в так называемой серой зоне недалеко от Горловки, в результате чего ВСУ понесли потери выгодных позиций в этом районе. 

30 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о переходе от формата антитеррористической операции к операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

После государственного переворота в феврале 2014 года новые украинские власти начали силовую операцию в Донбассе, жители которого провели референдум о создании отдельных республик. Вооруженные столкновения переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

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