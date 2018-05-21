В Донецке опровергли информацию о танковом наступлении ВСУ под Горловкой

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) опровергли информацию о танковом наступлении украинских силовиков под Горловкой.

«Никакого танкового наступления под Горловкой нет», — цитирует источник в оперативном командовании ДНР «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что вооруженные силы Украины начали наступление при поддержке танков в районе населенного пункта Чигари. Он расположен рядом с Горловкой, которую контролируют власти ДНР.

20 мая замглавы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинская армия доставила в Донбасс запрещенные минскими договоренностями вооружения. За день до этого при обстреле Горловки ВСУ применили боеприпасы со шрапнелью в нарушение международных конвенций.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата антитеррористической операции в Донбассе, которая теперь называется операцией объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.