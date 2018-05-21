Взрыв прогремел на Украине рядом с патрулями ОБСЕ

Мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) сообщила о взрыве неподалеку от Луганска.

Инцидент произошел возле патрулей ОБСЕ в районе разграничения между самопровозглашенной Луганской Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией.

«Два патруля СММ, включавшие 10 человек и четыре бронированных автомобиля, находились примерно в 20 км от КПП <…> на территории района разъединения близ Золотого (контролируется украинским правительством, в 60 км к западу от Луганска) <…> В 11:06 участники патрулей услышали взрыв неопределенного характера в 300–500 м к северу (по их оценкам, внутри района разъединения)», — приводит сообщение миссии «РИА Новости».

Оба патруля немедленно покинули местность рядом со взрывом и вернулись на свои базы.

На прошедшей неделе украинские силовики активизировали обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

18 мая сообщалось, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ в Донбассе. Отмечается, что именно в тот день под артобстрелом погиб командир бригады ополченцев «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай).

20 мая в ДНР заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс запрещенные минскими договоренностями вооружения.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как народ Донбасса отказался признавать итоги февральского госпреворота.

По данным ООН, с 2014 года на востоке Украины погибли не менее 10 тыс. человек.