Весеннее обострение по-киевски

Закон о «реинтеграции Донбасса» является очередной попыткой провокации со стороны Киева в отношении Москвы, заявил «Известиям» председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. По его словам, одна из целей возможного весеннего наступления ВСУ и эскалации конфликта – дискредитировать Россию. Не случайно документ был принят в преддверии выборов президента РФ и летнего чемпионата мира по футболу. По словам Дениса Пушилина, действия киевских властей обусловлены и близким стартом избирательной кампании на Украине. Прямую связь с внутриполитической обстановкой увидел в происходящем и бывший украинский премьер Николай Азаров.

Документ, который активно продвигался радикально настроенными украинскими кругами, позволяет «узаконить» войну на юго-востоке страны и начать масштабное наступление на ДНР и ЛНР. Киев наверняка попытается повернуть ситуацию так, чтобы выставить Россию в невыгодном свете перед выборами президента 18 марта, а также ЧМ по футболу, который стартует в РФ 14 июня. Учитывая низкий рейтинг Петра Порошенко и его команды, принятием закона о реинтеграции власти в Киеве рассчитывают вернуть утраченные симпатии населения, считают в Донбассе.

— О провокационном характере политики Украины в отношении России говорят не только многие эксперты, но и политики высокого мирового уровня. Это можно связывать не только с выборами в России и чемпионатом мира, но и с подготовкой к внутриукраинским выборам. Ведь удержаться у власти они могут только на радикальных настроениях и заигрываниях. Этот закон включил в себя массу призывов и лозунгов радикально настроенной части населения, — заявил «Известиям» Денис Пушилин.

Подобные сценарии уже использовались во время Олимпийских игр в 2014 году в Сочи. За день до церемонии закрытия в Киеве был свергнут президент страны Виктор Янукович. А еще раньше, в 2008 году, тогдашний глава Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Южной Осетии, пытаясь выставить Россию «агрессором» перед всем миром.

Фактически реинтеграция Донбасса «узаконивает преступную деятельность в отношении населения Донбасса, которую ведет правительство Украины», отметил донецкий политик. Он уверен, что ситуация на Украине меняется, поэтому власти в Киеве и пытаются перестраховаться.

Впрочем, Донбасс готов к подобному развитию событий. Несмотря на подписанные в феврале 2015 года Минские соглашения, перестрелки на линии разграничения продолжаются на протяжении всех трех лет. За это время, по словам Дениса Пушилина, донбасские военные из отрядов ополчения превратились в полноценную армию, которая способна отбить любое украинское наступление. Другое дело, что новый виток конфликта может обернуться многочисленными потерями.

— Донбасс сталкивается с провокациями уже давно. Мы всячески стараемся избежать такого сценария, поскольку будет огромное число жертв с обеих сторон. Но при этом мы готовы отразить наступательные действия Киева, — подчеркнул председатель Народного совета ДНР.

Закон о реинтеграции Донбасса позволяет президенту Украины полностью сосредоточить управление военной операцией на востоке страны в своих руках. Кроме того, документ фактически узаконивает силовое решение проблемы, не оглядываясь на Минские соглашения. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с «Известиями» также отметил, что подписание закона именно сейчас связано во многом с внутриполитическими проблемами в стране, а также несет в себе потенциальную опасность активизации военных действий.

— Операция АТО незаконна и противоречит конституции Украины. Порошенко, понимая это, подводит законодательную базу под военную операцию, — заявил «Известиям» Николай Азаров. — Объединение всех вооруженных формирований, которые действуют на юго-востоке, под единым командованием усиливает находящуюся там группировку. Предпримут они наступление или нет, во многом зависит от позиции США. Дадут команду — полезут в наступление.

Тем не менее в Верховной раде далеко не все приветствуют курс Киева на силовой сценарий реинтеграции Донбасса. Так, украинский депутат от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева заявила «Известиям», что смысл закона — «затянуть войну».

— Это мешает установить мир в стране. Есть Минские соглашения, где прописан четкий план урегулирования, а закон, наоборот, направлен на обострение ситуации. Основной смысл в том, кто командует войсками и может в любой момент объявить военное положение в Украине, — подчеркнула народный депутат.

Любое обострение ситуации на линии разграничения Киев традиционно пытается выставить таким образом, чтобы можно было обвинить Россию в «агрессии». Учитывая приближающиеся президентские выборы 18 марта и ЧМ-2018 по футболу, новая эскалация конфликта на востоке страны — очередная возможность вновь попытаться дискредитировать Москву. Кроме того, не за горами и выборы на Украине, а популярность действующей власти падает. Даже если в мировом сообществе на подобные уловки уже вряд ли клюнут, то электорат вполне может вновь попасться на эту удочку.