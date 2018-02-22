Прямой эфир

Донбасс живет в ожидании «финальной битвы» с ВСУ

0
Фото: РИА Новости/Дэн Леви
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные с прифронтовой зоны Донбасса рассказали журналисту «Известий», как они живут в постоянном ожидании провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам главы пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниила Безсонова, прошлый год прошел «очень жестко»: украинские силовики 15,5 тыс. раз нарушали перемирие, в результате чего погиб 31 мирный житель, ранены более 230. 

О перспективах конфликта Безсонов отзывается однозначно: «Финальная битва неизбежна».

«Ситуация сейчас искусственно сдерживается, обе стороны готовы идти вперед», — добавил командир штурмового батальона Сергей Фомченков.

Однако кое-где обстрелы всё же утихли. Самый пострадавший населенный пункт ДНР — село Никишино — постепенно восстанавливается. Заработал медпункт, скоро откроется амбулатория, а частные благотворители из РФ возрождают храм.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: 

В ожидании мирной весны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров рассказал о силовом решении конфликта на Донбассе
Названа дата отвода вооружений у станицы Луганской

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017