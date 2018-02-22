Донбасс живет в ожидании «финальной битвы» с ВСУ

Военные с прифронтовой зоны Донбасса рассказали журналисту «Известий», как они живут в постоянном ожидании провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам главы пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниила Безсонова, прошлый год прошел «очень жестко»: украинские силовики 15,5 тыс. раз нарушали перемирие, в результате чего погиб 31 мирный житель, ранены более 230.

О перспективах конфликта Безсонов отзывается однозначно: «Финальная битва неизбежна».

«Ситуация сейчас искусственно сдерживается, обе стороны готовы идти вперед», — добавил командир штурмового батальона Сергей Фомченков.

Однако кое-где обстрелы всё же утихли. Самый пострадавший населенный пункт ДНР — село Никишино — постепенно восстанавливается. Заработал медпункт, скоро откроется амбулатория, а частные благотворители из РФ возрождают храм.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В ожидании мирной весны