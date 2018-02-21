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Лавров рассказал о силовом решении конфликта на Донбассе

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Закон о реинтеграции Донбасса предполагает силовое решение конфликта на востоке Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Киевский режим не собирается эти (минские договоренности. — Ред.) выполнять. Пример тому — буквально сегодня-вчера президент Порошенко подписал абсолютно одиозный закон о реинтеграции, который не то что допускает, а предполагает возможность силового решения конфликта на юго-востоке Украины», — приводит его слова «РИА Новости».

Министр отметил, что Европа прекрасно понимает, о чем идет речь, однако «набрали в рот воды и ничего на эту тему говорить не могут».

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Акт объявляет Россию «страной-агрессором» и существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых структур.

Теперь, согласно закону, Киев создаст оперативный штаб для управления обороной на восточных рубежах.

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