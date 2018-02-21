Россия назвала закон по Донбассу господдержкой преступлений ВСУ

Подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса стало логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности в регионе. Такое мнение высказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Соответствующий закон Порошенко подписал во вторник, 20 февраля. Акт объявляет Россию «страной-агрессором» и существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых структур.

«Подписав закон о реинтеграции Донбасса, Петр Порошенко подтвердил нацеленность Киева на силовое решение внутриукраинского конфликта», — приводит слова Лукашевича постпредство РФ в Twitter.

По словам постпреда, документ противоречит «духу и букве» Минских соглашений и закрепляет господдержку преступлений украинских силовиков и радикалов-националистов.