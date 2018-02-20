Порошенко поручил силовикам изменить формат силовой операции в ДНР

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить в кратчайшие сроки предложения об изменении формата силовой операции в Донбассе. Об этом он заявил во вторник, 20 февраля, на заседании военного кабинета по случаю церемонии подписания закона о реинтеграции ДНР.

Порошенко также поручил в ближайшее время предоставить ему на рассмотрение кандидатуру командующего объединенным штабом силовых структур, а также «стратегический замысел» дальнейших действий украинской армии в Донбассе. На исполнение всех задач он дал срок до 1 апреля текущего года.

Портал iz.ru писал о том, что Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ закрепляет за территориями ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке страны.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

Власти Украины неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Кремль обвинения отвергает и называет их неприемлемыми.