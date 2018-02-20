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Сотни украинцев хотят задать вопросы Порошенко по делу Януковича

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Фото: Global Look Prees/Alexander Pohl
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Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича получили множество вопросов от граждан к действующему главе государства Петру Порошенко, которого 21 февраля допросят в качестве свидетеля в деле о государственной измене.

«Граждане очень активно откликнулись на предложение помочь в подготовке вопросов Порошенко. Нам поступили сотни вопросов, которые мы сортируем в зависимости от отношения их к делу. Эти вопросы, безусловно, поставим, так как дело касается каждого жителя Украины», — приводит ТАСС слова адвоката Януковича Виталия Сердюка.

Юрист напомнил, что несколько дней назад адвокаты бывшего украинского лидера в Facebook предложили всем желающим отправить вопросы, которые будут заданы в суде Порошенко. Сердюк подчеркнул, что «на суде Порошенко будет выступать не как президент страны, а как свидетель — под присягой и будет нести ответственность за правдивость сказанного».

В то же время Сердюк опасается, что во время допроса Порошенко судьи могут действовать под давлением власти.

Как писал iz.ru, ранее адвокат экс-президента сообщил, что его подзащитный намерен в конечном итоге вернуться на Украину. По его словам, с Януковича снят ряд обвинений по событиям на майдане.

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