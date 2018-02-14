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Порошенко выступит последним свидетелем госизмены Януковича

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Оболонский районный суд Киева на следующей неделе допросит президента Украины Петра Порошенко. Действующий глава государства выступит последним из свидетелей обвинения по уголовному делу в отношении своего предшественника Виктора Януковича.

Суд заслушал уже более 20 свидетелей по делу. В ближайшее время показания дадут секретарь СНБО Александр Турчинов, бывший глава минобороны Михаил Коваль и постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщил прокурор Руслан Кравченко.

В отношении Януковича выдвинуты обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе — «измена родине». Слушания проводятся заочно, обвиняемый в зале не присутствует.

Как писал iz.ru, ранее адвокат экс-президента сообщил, что его подзащитный намерен в конечном итоге вернуться в страну. По его словам, с Януковича снят ряд обвинений по событиям на Майдане, но при этом «ни один следователь не хочет его допрашивать».   

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