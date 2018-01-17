Адвокат Януковича рассказал о планах политика вернуться на родину

Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться на родину. Об этом рассказал журналистам его адвокат Виталий Сердюк в перерыве заседания суда по делу о госизмене экс-президента.

«Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой», — заявил защитник.

Он уточнил, что его подзащитный получил в РФ временное убежище в связи с политическим преследованием на Украине.

Адвокат уверяет, что неоднократно обращался в суд с просьбой допросить экс-президента. «Ни один следователь ни по одному делу не желает провести его допрос», — цитирует сетования юриста агентство «Укринформ».

Как писал iz.ru, ранее адвокат сообщил, что Генеральная прокуратура Украины сняла с Виктора Януковича большинство обвинений по событиям на майдане в 2013 и 2014 годах.