Названа дата отвода вооружений у станицы Луганской

Отвод вооружений Киева и Донбасса в районе станицы Луганской должен состояться 22 февраля, рассказали «Известиям» два источника в российских дипломатических кругах.

«Если 22 февраля удастся развести силы и средства в районе станицы Луганской, это позволит перейти к реализации следующих пунктов Минских соглашений. Пока Киев упорно не хочет выполнять свои обязательства», — пояснил один из собеседников газеты.

Как пояснил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, данная операция является критически важной, поскольку после этого должно начаться разведение сторон по всей линии соприкосновения. Однако, по его мнению, планы могут сорваться в случае провокаций ВСУ.

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Довести до развода