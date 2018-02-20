Довести до развода

В районе станицы Луганской 22 февраля должно состояться разведение сил и средств Киева и Донбасса. Об этом «Известиям» рассказали два источника в российских дипломатических кругах. Информацию подтвердили в руководстве ДНР и ЛНР. Операция в этом районе остается критически важным шагом, поскольку после этого должно начаться разведение сторон по всей линии соприкосновения, пояснил «Известиям» председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Разведение сил и средств в станице Луганской переносилось уже несколько раз. О готовности пойти на этот шаг украинская сторона заявляла 18 января после заседания контактной группы в Минске. Однако намеченным на 21 января планам было не суждено сбыться. В итоге крайне важное событие для всего украинского урегулирования было перенесено на 22 февраля. Однако, как сообщили два российских дипломатических источника и отметили в ДНР и ЛНР, реализация достигнутой договоренности вновь может сорваться из-за провокаций украинских военных.

— Если 22 февраля удастся развести силы и средства в районе станицы Луганской, это позволит перейти к реализации следующих пунктов Минских соглашений. Пока Киев упорно не хочет выполнять свои обязательства, — пояснил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

Украина называла 22 февраля как «вероятную и перспективную дату разведения сил и средств в станице Луганской», сообщил «Известиям» министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

— Вопрос обсуждался на заседании контактной группы 14 февраля. Но Украина ни разу не сделала реальных и внятных уведомлений относительно разведения. Уже не первый раз они называют вероятные даты, а потом в последний момент, ссылаясь на мифические обстрелы, которые не подтверждаются наблюдателями ОБСЕ и двумя камерами, размещенными с обеих сторон в этом районе, заявляют, что они опять не готовы, — сказал луганский политик.

Решение контактной группы по украинскому урегулированию было подписано в Минске и согласовано ОБСЕ еще 22 сентября 2016 года. Соглашение подразумевает разведение подразделений противоборствующих сторон на трех пилотных участках — в Петровском (ДНР), Золотом (ЛНР) и станице Луганской (ЛНР). Как напомнил «Известиям» председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, в Петровском и Золотом договоренности были реализованы почти сразу после подписания.

— А с третьим участком — в станице Луганской — Украина продолжает затягивать процесс, чтобы была причина не двигаться в реализации соглашений дальше, — отметил донецкий политик.

По его словам, на 22 февраля действительно намечено разведение сил и средств, однако планы могут сорваться в случае провокаций ВСУ. Кроме того, украинская сторона может вновь найти причины «сорвать развод».

— Необходимо закончить разведение на трех пилотных участках. Потом запланировано согласование сторонами конфликта новых участков разведения — вплоть до разведения сил и средств по всей линии соприкосновения, — добавил Денис Пушилин.

Разведение станет важным шагом в целом для урегулирования конфликта, который, по данным ООН, уже унес жизни более 10 тыс. человек. Однако украинская сторона вновь может «оказаться не готовой» к этому. Особенно учитывая, что Верховная рада в январе 2018 года приняла закон о реинтеграции Донбасса, где Россия объявляется «страной-агрессором», а территория ДНР и ЛНР названа «оккупированной».