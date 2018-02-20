Прямой эфир

Довести до развода

Киев и Донбасс должны развести силы и средства в районе станицы Луганской
0
Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В районе станицы Луганской 22 февраля должно состояться разведение сил и средств Киева и Донбасса. Об этом «Известиям» рассказали два источника в российских дипломатических кругах. Информацию подтвердили в руководстве ДНР и ЛНР. Операция в этом районе остается критически важным шагом, поскольку после этого должно начаться разведение сторон по всей линии соприкосновения, пояснил «Известиям» председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Четыре года надежды
Репортаж специального корреспондента «Известий» о том, чем живет Донбасс во время гражданской войны

Разведение сил и средств в станице Луганской переносилось уже несколько раз. О готовности пойти на этот шаг украинская сторона заявляла 18 января после заседания контактной группы в Минске. Однако намеченным на 21 января планам было не суждено сбыться. В итоге крайне важное событие для всего украинского урегулирования было перенесено на 22 февраля. Однако, как сообщили два российских дипломатических источника и отметили в ДНР и ЛНР, реализация достигнутой договоренности вновь может сорваться из-за провокаций украинских военных.

— Если 22 февраля удастся развести силы и средства в районе станицы Луганской, это позволит перейти к реализации следующих пунктов Минских соглашений. Пока Киев упорно не хочет выполнять свои обязательства, — пояснил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

Украина называла 22 февраля как «вероятную и перспективную дату разведения сил и средств в станице Луганской», сообщил «Известиям» министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

— Вопрос обсуждался на заседании контактной группы 14 февраля. Но Украина ни разу не сделала реальных и внятных уведомлений относительно разведения. Уже не первый раз они называют вероятные даты, а потом в последний момент, ссылаясь на мифические обстрелы, которые не подтверждаются наблюдателями ОБСЕ и двумя камерами, размещенными с обеих сторон в этом районе, заявляют, что они опять не готовы, — сказал луганский политик.

Минск без альтернативы
В Москве считают предложение перенести переговоры по украинскому урегулированию в Астану опасным и неконструктивным

Решение контактной группы по украинскому урегулированию было подписано в Минске и согласовано ОБСЕ еще 22 сентября 2016 года. Соглашение подразумевает разведение подразделений противоборствующих сторон на трех пилотных участках — в Петровском (ДНР), Золотом (ЛНР) и станице Луганской (ЛНР). Как напомнил «Известиям» председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, в Петровском и Золотом договоренности были реализованы почти сразу после подписания.

— А с третьим участком — в станице Луганской — Украина продолжает затягивать процесс, чтобы была причина не двигаться в реализации соглашений дальше, — отметил донецкий политик.

По его словам, на 22 февраля действительно намечено разведение сил и средств, однако планы могут сорваться в случае провокаций ВСУ. Кроме того, украинская сторона может вновь найти причины «сорвать развод».

— Необходимо закончить разведение на трех пилотных участках. Потом запланировано согласование сторонами конфликта новых участков разведения — вплоть до разведения сил и средств по всей линии соприкосновения, — добавил Денис Пушилин.

Разведение станет важным шагом в целом для урегулирования конфликта, который, по данным ООН, уже унес жизни более 10 тыс. человек. Однако украинская сторона вновь может «оказаться не готовой» к этому. Особенно учитывая, что Верховная рада в январе 2018 года приняла закон о реинтеграции Донбасса, где Россия объявляется «страной-агрессором», а территория ДНР и ЛНР названа «оккупированной».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
По ту сторону Запада
На Мюнхенском форуме задумались, как жить дальше
Готовность номер один
Руководство ДНР ожидает провокаций с украинской стороны после принятия закона «о реинтеграции Донбасса»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017