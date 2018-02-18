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Швеция готова стать посредником в миротворческой миссии в Донбассе

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Фото: Global Look Press/DPA/Bernd von Jutrczenka
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Министр обороны Швеции Петер Хульквист заявил, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, если Запад и Россия будут согласны.

«Если мы увидим соответствующие условия и если мы увидим, что эта миссия может помочь, тогда мы открыты для этого», — приводит слова Хульквиста RT.

Отмечается, что экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, занимающий пост советника президента Украины Петра Порошенко, предложил, чтобы Швеция сыграла ведущую роль в миротворческой миссии.

Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен в качестве преемницы Йенса Столтенберга на посту генсека альянса.

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