В НАТО объяснили причину невозможности вступить в альянс для Украины

Украина не может вступить в НАТО, так как страна не заявила как о части национальной политики о стремлении к получению плана действий относительно членства.

Об этом сообщила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в ходе выступления на мюнхенской конференции по безопасности.

Она подчеркнула, что Украина на данный момент является единственной из стремящихся к вступлению в НАТО стран, которая не выполнила это условие.

Гетемюллер напомнила, что на данный момент членами альянса стремятся стать Босния и Герцеговина, Македония, Грузия и Украина.

«Все эти четыре страны имеют интерес касательно НАТО, но Украина — единственная страна, которая не заявила как о части национальной политики, что она стремится к получению плана действий относительно членства, а именно это является путем к членству в НАТО», — приводит ее слова «Европейская правда».

Как писал портал iz.ru, президент Украины Петр Порошенко на состоявшейся на полях мюнхенской конференции встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подтвердил стремление Киева к интеграции в НАТО.