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Германия предостерегла от попыток расколоть Евросоюз

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Фото: Global Look Press/DPA/Kay Nietfeld
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Китай пытается расколоть Евросоюз и НАТО, регулярно проверяя их на прочность. С таким заявлением выступил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Дипломат подчеркнул, что Пекин использует «политику кнута и пряника», проверяя на прочность Евросоюз. Габриэль отметил, что подобные действия характерны для «наших врагов», а не союзников, которые «оказывают поддержку».

Также дипломат предостерег иностранные государства от попыток расколоть Евросоюз. 

«Никто не должен пытаться расколоть ЕС — ни Россия, ни Китай, ни США. ЕС является равным партнером, который сотрудничает с США, но не является их подданным», — приводит «РИА Новости» слова Габриэля.

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