Лавров назвал препятствие для развития российско-немецких отношений

Основным препятствием для развития российско-немецких отношений в экономической сфере является санкционная спираль, которую раскручивает Вашингтон. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы понимаем, что основной помехой для наращивания делового сотрудничества является та самая санкционная спираль, застрельщиком которой, сейчас об этом было сказано, являются Соединенные Штаты», — заявил дипломат на завтраке с представителями деловых кругов России и Германии.

Лавров подчеркнул, что американцы пытаются «продвигать свои интересы под видом сдерживания России, передает «РИА Новости».

В свою очередь, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что в Европе санкции США воспринимаются «как более чем неоднозначные», поскольку они «имеют экстерриториальное значение».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла претензии властей Польши к российскому проекту «Северный поток-2». Варшава требовала ввести очередные санкции против России, однако глава Германии заявила, что проект «не несет угрозы для Европы».