Проект «Северный поток — 2» не угрожает энергетической безопасности Европы. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Она подчеркнула, что Берлин выступает за диверсификацию, а проект, который власти Германии считают экономическим, не несет угрозы для расширения рынка, передает ТАСС.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают ряд государств, в том числе США, Польша и Украина. В частности, они утверждают, что проект угрожает безопасности Европы и станет очередным инструментом политического влияния России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья России до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. На данный момент общая стоимость строительства проекта оценивается в €9,5 млрд.

Россия приняла решение о строительстве газопровода и изменении маршрута транзита энергоресурсов в Европу из-за ненадежности Украины, через которую транзит осуществляется в настоящий момент.