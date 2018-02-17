Президент Украины подтвердил стремление страны в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках Международной конференции по безопасности в Мюнхене подтвердил стремление Киева к интеграции в НАТО.

Украинский лидер подчеркнул, что «Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции».

Он уточнил, что продолжаются «реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса», и запросил большую экспертную помощь НАТО в этом вопросе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

Как писал iz.ru, ранее Йенс Столтенберг пообещал, что альянс продолжит сотрудничать с Украиной вопреки блокированию Венгрией комиссии НАТО. В то же время 26 января бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на слушаниях комитета сената США по обороне заявил, что Украину не следует включать в альянс.