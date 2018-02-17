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Глава Еврокомиссии заявил о готовности ЕС усилить помощь Украине

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности ЕС усилить финансовую помощь Украине в 2018 году.

Политик провел переговоры с президентом страны Петром Порошенко на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

Стороны обсудили выделение Евросоюзом четвертой программы макрофинансовой помощи Киеву, а также пути реализации инициативы «Восточное партнерство+».

По словам Юнкера, для того чтобы достичь договоренностей с Брюсселем, Киеву необходимо продолжить выполнять программу реформ на основе требований Международного валютного фонда (МВФ), а также двигаться в сторону реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Порошенко согласился со своим собеседником и добавил, что сейчас Украине важно сформировать независимую антикоррупционную инфраструктуру, в частности, специализированный суд, передает «Интерфакс».

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