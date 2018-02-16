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Венгрия обвинила Украину в начале «международной кампании лжи»

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Фото: Global Look Press/M. Popow
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Украина ведет «международную кампанию лжи» против Венгрии и закарпатских венгров. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, призвав Киев положить конец реализации закона об образовании.

«Украина, которая стремится к европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским союзом», — приводит слова венгерского дипломата телеканал RT.

Сийярто призвал украинские власти прекратить реализацию закона об образовании и приступить к переговорам с венграми, проживающими в Закарпатской области Украины.

«Закарпатские венгры не принимали участия в совещании с украинским правительством в Киеве, где состоялись переговоры относительно закона об образовании в соответствии с требованием Венецианской комиссии, — добавил он.

Как сообщал портал iz.ru, президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании» 25 сентября 2017 года. Согласно документу, дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе исключительно на украинском языке, он будет вводиться поэтапно до 2020 года.

Помимо Венгрии, документ раскритиковали Россия, Польша, Болгария, Греция и Румыния.

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