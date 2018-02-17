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Порошенко потребовал разблокировать работу комиссии Украина–НАТО

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alexander Pohl
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Президент Петр Порошенко потребовал разблокировать работу комиссии Украина–НАТО. По его словам, Киев выполнил все необходимые для этого условия.

«На сегодняшний день мы сделали всё, что от нас зависит, для того, чтобы возобновить сотрудничество. Это обязательно надо делать немедленно», — заявил Порошенко на полях мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства подчеркнул, что власти страны сделали выводы относительно рекомендаций Венецианской комиссии, которая ранее потребовала от Киева пересмотреть закон «Об образовании» Украины.

В декабре 2017 года Венгрия заблокировали заседание комиссии Украина–НАТО, а также ряд встреч министра обороны страны Степана Полторака с коллегами в рамках саммита Североатлантического альянса в феврале.

Поводом послужил украинский закон «Об образовании», который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств, в том числе представителей венгерской общины Закарпатской области.

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