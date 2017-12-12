МИД Венгрии: «Украина должна отменить закон об образовании»

Украинский закон «Об образовании» должен быть полностью отменен, поскольку нарушает взятые Киевом обязательства и дискриминирует национальные меньшинства. Об этом «Известиям» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. С европейскими коллегами солидарны и в России, ведь, по официальным данным, русских на Украине — около 8 млн. Однако представители киевских властей делают противоречивые заявления и отменять документ пока не собираются.

Закон «Об образовании», принятый на Украине в конце сентября, вызвал большой резонанс и волну возмущения сразу в нескольких странах. Особенно сильно документ задел Венгрию, так как в Закарпатье проживает крупная венгерская община. Около 150 тыс. венгров были лишены права обучаться на родном языке, что и вызвало соответствующую реакцию Будапешта. Несмотря на то что Киев намекал на возможные поправки в законе, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил «Известиям», что его страна настаивает на полной отмене дискриминационного документа.

— Этот закон нарушает права венгерского и других меньшинств на Украине. Он абсолютно не соответствует двусторонним и международным обязательствам, которые взял на себя Киев. Это совершенно противоречит различным декларациям ООН и документам ОБСЕ, а также «Восточному партнерству» Евросоюза. Поэтому Украине необходимо этот закон отменить. Это даже не вопрос. Сейчас у венгров отняли их права. И мы не требуем больше прав для венгерского меньшинства, мы хотим, чтобы им вернули их права. Таким образом, мы ожидаем, что Украина полностью отменит этот закон, — сказал «Известиям» Петер Сийярто.

Венецианская комиссия Совета Европы 8 декабря призвала Украину вернуть возможность получать образование на языках нацменьшинств вместе с государственным, а также отвести на реформу больше времени. Так, согласно закону, языки нацменьшинств будут преподаваться в начальной школе до 2020 года, а после этой даты с 1-го класса всё обучение перейдет на украинский. Комиссия посоветовала освободить ото всех ограничений частные школы и провести дополнительные консультации с нацменьшинствами. В заключении говорится: Киев должен гарантировать, что вступление закона в силу не навредит культурному наследию нацменьшинств.

Кроме того, отмечается, что документ «не дает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, для русского как наиболее широко используемого негосударственного». «Трудно оправдать» подобные действия украинских властей, которые «порождают проблемы дискриминации», говорится в заключении Венецианской комиссии. Возможным выходом из ситуации стало бы внесение поправок в седьмую статью закона, которая как раз и касается языка.

Глава МИД Украины Павел Климкин написал в Twitter, что «Венецианская комиссия на стороне справедливости и называется это «демократия через право». Он заверил, что власти будут «работать с общинами» над реализацией рекомендаций комиссии. Однако после спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что седьмая статья останется без изменений и это якобы «было согласовано» с Венецианской комиссией.

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Москва также будет противостоять «языковому геноциду на Украине».

— Венгрия здесь не одинока, Россия тоже поднимает эту проблему на международной площадке и требует отмены дискриминационного закона. Нельзя отказываться от борьбы, поскольку речь идет о наших соотечественниках, для которых проживание на территории Украины уже стало проблематичным. Если Украина уйдет в самоизоляцию, начнется исход русскоязычного населения, а Украина станет моногосударством со своим антинародным режимом, — считает российский политик.

Пока сложно сказать, какие действия в итоге предпримет Киев, но реакция на закон по-прежнему негативная. Ранее ПАСЕ тоже приняла резолюцию, в которой отмечается, что закон «не обеспечивает должного баланса между государственным языком и языками нацменьшинств». Хотя многие высказывают недовольство, Украина не спешит вносить изменения или отменять скандальный документ.